No hay acuerdo con Rusia para que México compre o pruebe la vacuna Sputnik V: López-Gatell

López-Gatell detalló que en caso de que la Cofepris apruebe ensayos clínicos de cualquier vacuna contra la COVID-19, las pruebas serán voluntarias y no dependerá del Gobierno

Sinembargo.MX

14/09/2020 | 04:09 AM

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que aún no existen acuerdos con ninguna farmacéutica para que la vacuna rusa Sputnik V sea sometida a pruebas en México.

Durante su participación en la conferencia de prensa diaria sobre el desarrollo de la pandemia en el país, López-Gatell explicó que tampoco está contemplada la compra de las 32 millones de dosis de la vacuna rusa, pues la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no lo ha autorizado.

El epidemiólogo mexicano recordó antes de comenzar los ensayos clínicos con personas, las vacunas tienen que pasar por dos fases de investigación en México: la preclínica y la clínica.

La primera fase no involucra seres humanos, pues en su lugar, usan animales con fines de investigación, mientras que en la segunda fase se realiza una investigación con sujetos voluntarios y está dividida en tres etapas.

En un primer momento se estudian pocas decenas de personas con propósito de investigar la seguridad de la vacuna. Después se hace lo mismo pero con un centenar de voluntarios, y el objetivo es investigar los mecanismos de eficacia. En la última etapa se estudian miles o decenas de miles de personas, evaluando la seguridad y la eficacia del fármaco en un uso cercano a la realidad.

A este respecto, López-Gatell detalló que en caso de que la Cofepris apruebe ensayos clínicos de cualquier vacuna contra la COVID-19, las pruebas serán voluntarias y no dependerá del Gobierno, debido a que cada laboratorio abrirá convocatorias individuales a las que acudirán personas que decidan participar, bajo sometimiento consensuado.

Explicó que durante las pruebas no participarán menores de edad y grupo vulnerables, en el aspecto médico, social o cultural como personas privadas de su libertad o aquellos miembros de minorías étnicas o sociales.

Sobre la denuncia penal que interpondrá la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional ante la Fiscalía General de la República por el manejo del Gobierno sobre la pandemia, el funcionario decidió no polemizar, ya que “yo no me meto en política electoral”.

TRANSMISIÓN DE LA COVID-19 A LA BAJA

López-Gatell aseguró la epidemia por la COVID-19 en México suma siete semanas con una reducción en el porcentaje de personas que dan positivo al nuevo virus.

“La proporción o porcentaje de las personas que tienen síntomas, se les toma una muestra, y se encuentra que tienen el virus SARS-VoV-2, causante de COVID, se encuentra en reducción”, señaló durante el informe diario sobre la pandemia en México.

Agregó que México tuvo el mayor porcentaje de positividad en la Semana Epidemiológica 29. Mientras que para la semana 36, dicho porcentaje se ubica en el 38 por ciento.

“Este es un elemento muy estimulante porque habla de la reducción de la transmisión y completamos ya siete semanas continuas de un descenso de la epidemia”, dijo.

El funcionario recordó que México inició un proceso de “Nueva Normalidad” con el objetivo de reactivar las economías locales y generales del país.

“La Nueva Normalidad consiste en pasar del periodo de confinamiento, lo que en México llamamos ‘Jornada Nacional de Sana Distancia’ a un proceso de desconfinamiento, es decir, un proceso donde empezamos a recuperar las actividades en el espacio público, comerciales, económicas, y en general sociales, para realizar esas actividades”, señaló.