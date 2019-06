No hay compromiso con el Stasam, asegura Químico Benítez

No se puede regresar a todo el personal que ha sido cesado, solo los que fueron reistalados el miércoles, dice

Sheila Arias

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres fue claro y directo: no hay ningún compromiso con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán.

Esto luego de que decenas de trabajadores agremiados se manifestaron ayer en Palacio municipal, donde exigieron la restitución de empleados que entraron a la Comuna por ser hijos de pensionados, pero que fueron parte del reciente recorte de personal.

Ese día el Ayuntamiento accedió a regresar el empleo a nueve ex trabajadores, además el Sindicato acordó con la Secretaría del Ayuntamiento abrir mesas de diálogo para analizar la posibilidad de devolver el trabajo a otros ex trabajadores.

Sin embargo, el Alcalde ya dejó la postura.

“Primero quiero dejar claro que no hay ningún compromiso con los hijos de los sindicalizados, no existe, no hay ningún convenio, antes de que actuáramos en disminuir la nómina, que era un compromiso que teníamos con la sociedad, yo me comprometí a cuidar entre ocho y 10 espacios de hijos de sindicalizados, pero por llevar las cosas en paz con el Sindicato y lo voy a cumplir, pero más de eso no es posible, ellos tienen que ayudarnos a cumplir con lo que quiere la ciudad, que le cueste menos a la ciudad”, sostuvo.

Así lo precisó este jueves al concluir el banderazo de arranque para la construcción de una techumbre en la primaria de la comunidad La Amapa, al sur del puerto.

-- ¿Y se les está recortando por qué Alcalde, por su perfil?

“Bueno sí, tomamos en cuenta todo, la antigüedad, principalmente, porque nos cuesta muy caro dar de baja a alguien que tenga 10 años a alguien que tenga dos, es mucha la diferencia; por capacidad, por su comportamiento, tomamos en cuenta muchos factores, no nada más que se vayan”.

-- ¿Ya tiene cuánta gente se fue de la Comuna, o que se está yendo?

“Ayer me informó el director de Recursos Humanos que, inclusive, estamos abajo de la administración anterior con esta acción que hicimos, pero él me decía que hay cosas oportunas que informar que lo vamos a dar (a conocer) el miércoles próximo, les vamos a informar con claridad algunas cosas que son importantes que conozca la comunidad”.

-- ¿Sí se han ido disminuyendo entonces?

“Sí, por su puesto”.

Los despidos ocurren en un contexto donde la Comuna, hasta el mes pasado, tenía unos 6 mil empleados.

El Alcalde fue directo al asegurar que no cederá ante el STASAM, uno de los más poderosos del estado, que concentra una fuerza de más de mil trabajadores, incluso, se ha considerado un brazo de poder político.