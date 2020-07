No hay convenio con ninguna empresa en este momento para llevar futbol a MazatlÃ¡n: Quirino

No hay convenio con ninguna empresa en este momento para llevar futbol a Mazatlán: Quirino

El Gobernador del Estado aseguró que de momento solo hay una carta de intención donde ambas partes tienen el interés de llegar a un acuerdo para que haya liga de primera división en el puerto, es por ello que que no se le entregó a la fracción de Morena del Congreso que solicitó dicho convenio

Antonio Olazábal

De momento no hay ningún convenio oficial con ninguna empresa para que haya futbol de primera división en Mazatlán, afirmó Quirino Ordaz Coppel, Gobernador del Estado, luego de que la fracción de Morena en el Congreso Local pidiera dichos documentos.

Los presidentes de las comisiones de Fiscalización, y Juventud en el Congreso del Estado, Marco Antonio Zazueta Zazueta y Yeraldine Bonilla Valverde, pidieron al Ejecutivo estatal que informaran sobre los acuerdos realizados entre Grupo Salinas, empresa que llevaría equipo de primera división a Mazatlán y el Gobierno del Estado, dueño del inmueble donde se celebrarían los partidos.

Ordaz Coppel explicó que no se entregaron dichos arreglos entre la empresa y el Gobierno del Estado, porque no se han llevado a cabo, solo hay una carta de intención, donde ambas empresas buscan en un futuro cercano llegar a un acuerdo.

"No hay ningún convenio con ninguna empresa en este momento, y se respondió así, la pregunta que hicieron a las áreas correspondientes, no hay absolutamente ningún convenio, ningún acuerdo con nadie, hasta el momento", señaló.

"Hay una carta de intención pero todavía no hay un convenio, esa carta de intención nosotros la manifestamos, se había dado para que precisamente esto fuera posible, además, no hubiera habido tampoco primera división si no hay estadio, si no hay estadio con esa capacidad, empecemos por lo primero",agregó.

El Gobernador detalló que el futbol a Mazatlán traerá beneficios al Municipio y a la entidad, y una mejor proyección turística. Cabe mencionar que el torneo apertura 2020 iniciará el próximo 24 de julio, antes de esa fecha deberá haber un acuerdo para que haya futbol de primera división en el puerto.

"Se está trayendo ya, sin haber iniciado la liga, una gran difusión y promoción a Sinaloa, lo que cuesta esa en la televisión, entonces, estamos revisando las áreas competentes, jurídicas, el tema del acuerdo, convenio que se tendrá que llevar, pero hasta ahorita no hay ningún convenio, por eso no hay tal todavía", sostuvo.