No hay coronavirus en MÃ©xico, afirma AMLO

No hay coronavirus en México, afirma AMLO

Mexicanos que lleguen de China estarán en cuarentena: SRE

31/01/2020 | 09:43 AM

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hasta el momento no hay ningún caso de coronavirus en México, sin embargo, esto no significa que no se vayan a presentar.

"Decirle a los mexicanos que el informe que tengo es que no hay ningún caso en México", aseguró el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

El titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró que su Gobierno está dando seguimiento a este asunto permanentemente, además de que la Secretaría de Salud (SSa) informa emite un informe diario, dijo.

El político tabasqueño pidió a la ciudadanía no alarmarse, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara emergencia de salud internacional por el brote del nuevo coronavirus de Wuhan (región china donde se originó).

"No debe de haber alarma, se piensa que no es tan dañino, tan fatal este virus", aseveró el presidente López Obrador, quien agregó que la situación altera la paridad del dólar con relación a las monedas de mundo, lo que “está generando cierta inquietud, cierta incertidumbre”, señaló el presidente.

“Seguimos abajo de 19 pesos por dólar, nuestro peso está resistiendo todo, bien. No tenemos problema, pero vamos a seguir atendiendo este asunto”, explicó López Obrador. Ayer, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), indicó que cualquier mexicano que retorne a México tras haber estado en Wuhan, China, tendría que entrar en cuarentena.

El funcionario federal explicó que en Wuhan, la ciudad china donde se originó el contagio del patógeno, la Cancillería mexicana tiene el registro de 18 connacionales, 14 de los cuales tienen relación sentimental con un chino o una china, lo que les impediría salir de la nación asiática.

"De esos 18, cuando menos 14, no podrían salir por a disposiciones chinas, porque sus familias son chinas. Los que sí podrían salir ya les informó que tendrían que hacer cuarentena", detalló el funcionario federal, quien reconoció que no se justificaría que el Gobierno Federal mexicano enviase un avión para recoger a los cuatro connacionales.

"Lo que vamos a hacer nosotros, es valorar en las próximas horas y consultar con cada uno de ellos: si tu pareja es chino o china no puede salir por disposición del Gobierno chino", acotó el canciller Ebrard Casaubón.

Ayer también, José Luis Alomía Zegarra, titular del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), dijo que la llegada del coronavirus a México es inminente, esto debido a su mecanismo de transmisión y porque según datos de la SRE, en lo que va del año han viajado de China al país poco más de 13 mil personas.

Por otra parte, en Rusia fueron registrados en dos ciudadanos chinos los dos primeros casos de infección con el coronavirus 2019-nCoV, que se originó en Wuhan el pasado diciembre, según lo informó la vice primera ministra Tatiana Gólikova.

Los casos fueron registrados en la región siberiana de Zabaikalie y en la provincia de Tiumén. En medio del agresivo brote de la enfermedad, el Gobierno ruso tomó la decisión de suspender la expedición de visados de trabajo a los ciudadanos chinos, señaló Gólikova.

Mientras tanto, la jefa del Servicio Federal para la Supervisión de la Protección y el Bienestar del Consumidor (Rospotrebnadzor), Anna Popova, precisó que no existe riesgo de propagación del virus. Según sus declaraciones, los infectados están aislados y sus contactos con otras personas ya han sido revisados.

El brote de la nueva cepa de coronavirus ha resultado en al menos 213 muertes en el país asiático. Entre tanto, el número de casos confirmados de infección ha llegado ya a 9 mil 692. Al mismo tiempo, hay más de 12 mil pacientes sospechosos de portar el virus.

El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, elogió los esfuerzos de China para contener el brote, diciendo que nunca había visto a una nación responder tan agresivamente a una enfermedad, incluida la construcción de un nuevo hospital en solo 10 días.

"Permítanme ser claro: esta declaración no es un voto de desconfianza en China", dijo Tedros. "Por el contrario, la OMS sigue confiando en la capacidad de China para controlar el brote".