No hay daÃ±o patrimonial en cuenta pÃºblica del 2018: Ayuntamiento de CuliacÃ¡n

No hay daño patrimonial en cuenta pública del 2018: Ayuntamiento de Culiacán

Issel Guillermina Soto González señaló que si bien la Auditoría Superior del Estado encontró un total de 72 millones 485 mil 968 pesos no justificados, estos podrán justificarse sin ningún inconveniente

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- No hay daño patrimonial en el ejercicio del presupuesto del 2018, afirmó Issel Guillermina Soto González luego que la Auditoría Superior del Estado emitiera los reportes de la cuenta pública de Culiacán hace dos semanas.

La Tesorera del Ayuntamiento de Culiacán explicó que si bien la ASE realizó 64 pliegos de observaciones, mismos que equivalen a un total de 72 millones 485 mil 968 pesos, estos serán justificados por la actual administración, por lo que aseguró que como tal no hubo un daño al erario en 2018.

“Ninguna observación puede llegar a ser un daño patrimonial, o de tema resarcitorio, que aquí las que nos preocupan son las de tema resarcitorio, porque son las que las tendría que hacer el funcionario que estuvo en su momento al frente del Ayuntamiento, o de la tesorería en su caso”, explicó.

“Aquí más que nada son cosas que no se pagaron a tiempo, que no se enteró a donde se tenía que haber enterado, que se pueden justificar sin ningún problema la observación, y no llegar a consolidarse como un daño a la hacienda pública, sino que hay manera de justificarse y de demostrar que se hizo en su momento lo correcto”, aseveró.

La funcionaria Municipal detalló que ya están en proceso de justificar todas las observaciones de la ASE, de momento van 8 millones de pesos de los más de 72 que fueron detectados.

“Llevamos alrededor de 20 respuestas que hemos estados informando a la auditoria en base de que vamos trabajando con las solventaciones de cada unos de los pliegos, esto no quiere decir que ya estén solventadas, sino que proporcionamos la información para ir trabajando ambas partes”, mencionó.

“De estás 20 respuestas que llevo son alrededor de 8 millones, quedan pendientes 44 respuestas por parte del Ayuntamiento de Culiacán que se van a a ir solventando a lo largo del periodo que tenemos de gracia para dar respuesta”, agregó.

Soto González añadió que si bien el 15 de abril es el último día para justificar las observaciones, esperan que la Auditoría Superior del Estado les dé un poco más de tiempo, esto por la Semana Santa y la contingencia del coronavirus en la capital del Estado.

“Tenemos hasta el 15 de abril, pero recordaremos que entraría el tema también de Semana Santa, entonces nos van a dar seguramente prórroga por parte de la ASE y ya pues terminar de armar las respuestas, pero ya estamos trabajando en dar respuestas y cumplimiento a cada una de las observaciones que nos hicieron por parte de la Auditoría Superior del Estado”, compartió.