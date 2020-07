No hay denuncias sobre la desaparición de personas luego de ataque en Puerto Vallarta: FGE

El Fiscal de Jalisco confirmó que un grupo de personas fue atacado con armas de fuego en el Fraccionamiento Fluvial Vallarta, lo que dejó un homicidio, sin embargo, aseguró que no hay datos en la entidad ni en Guanajuato sobre la desaparición de personas

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo).– Autoridades de Jalisco y Guanajuato no tienen registrada alguna denuncia por desaparición de después del ataque armado a un grupo de personas registrado el pasado 18 de julio en Puerto Vallarta, informó esta tarde el Fiscal jalisciense, Gerardo Octavio Solís Gómez.

“No hay en este momento alguna denuncia de desaparición de personas”, dijo el Fiscal en conferencia de prensa.

El funcionario hizo esta aclaración luego de que medios locales y el diario Reforma informaran que al menos 20 jóvenes habrían sido secuestrados después de realizar un viaje en vehículos todo terreno por la Sierra Occidental de Jalisco hasta la ciudad de Puerto Vallarta.

El Fiscal de Jalisco confirmó que el grupo de personas fue atacado con armas de fuego en el Fraccionamiento Fluvial Vallarta y una persona fue asesinada.

Solís Gómez detalló que el pasado sábado 18 de julio el grupo partió de la ciudad de Guanajuato en vehículos todo terreno, tipo pick up y algunos remolques. Dijo que un testigo informó que entre 13 y 14 personas se reunieron en la carretera León-Lagos, cerca de Guanajuato, “algunos se conocían entre sí de tiempo, otros únicamente se conocían por nombre y apodo”, detalló.

Dijo que se trasladaban cuatro vehículos tipo reizer, dos pick ups con remolques en caso de que fallara alguno de ellos, posteriormente sumaron un par de vehículos Tsuru.

“Primero arribaron a la población de Ameca, Jalisco, después a la población de Mixtlán, posteriormente a la población de Mascota, y uno de los últimos puntos fue San Sebastián del Oeste, no lo hicieron de una manera inmediata en todos los puntos porque en la mayoría de ellos tenían la intención de descansar, tomar alimentos, revisar sus vehículos para continuar al día siguiente con la marcha. San Sebastián del Oeste es el último punto, por llamarle de alguna manera, antes de llegar a la ciudad de Puerto Vallarta, esto sucede el sábado alrededor de las 4:00 de la tarde”.

El Fiscal dijo que las personas de dividieron en dos grupos. Uno de los grupos llegó a la playa Boca de Tomates, donde decidieron tomar alimentos, “es el grupo que estaría compuesto por los vehículos todo terreno”. Dijo que en el caso de las pick ups hay datos de que se separaron en otro grupo, llegaron a la ciudad de Puerto Vallarta, estuvieron paseando por el malecón, entablaron comunicación con el primer grupo que estaba en la playa Boca de Tomates y decidieron reunirse para buscar el siguiente hospedaje que ya tenían previamente contratados.

“Hasta la llegada a Puerto Vallarta, en el fraccionamiento que ya se ha mencionado (Fluvial Vallarta) refieren que de amena imprevista son atacados, se les cierra el paso por una serie de vehículos y entonces sobreviene el caos, empiezan a tratar de huir, hay una serie de disparos, una persona queda herida en el lugar, otras personas logran huir, algunos pie tierra otros en el vehículos, y posteriormente llegan diversas autoridades, el Ministerio Público y la Policía municipal”, detalló.

De acuerdo con Solís Gómez, una persona resultó herida y falleció en el hospital, además, en el lugar fueron asegurados diversos vehículos.

El Fiscal aseguró que ha trabajado en conjunto con el Fiscal de Guanajuato, razón por la que saben que no existe alguna denuncia por desaparición, pero aseguró que autoridades no la descartan.

“Respecto a la desaparición de algunos acompañantes de este grupo quiero decirles que desde el día de los hechos hemos trabajado en la investigación de este homicidio y en la búsqueda de personas desaparecidas por la posibilidad de que exista, pero es importante mencionar que en Jalisco no tenemos hasta este momento ninguna denuncia de personas desaparecidas y desde el día en que sucedieron los hechos hemos estado trabajando de manera muy coordinada con la Fiscalía de Guanajuato. Hoy por la mañana, en una charla con el Fiscal de Guanajuato, me confirmaba el Fiscal que en esa localidad tampoco tienen denuncias de desaparición, no la tenemos aquí, no hay una denuncia de desaparición en Guanajuato, sin embargo, no es un dato que estamos dejando de lado, es parte de las investigaciones en conjunto con el homicidio y el robo”, aseguró.