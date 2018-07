No hay diálogo con nadie: EZLN; de Solalinde Guerra aseguran han recibido nada más que mentiras - Noroeste

No hay diálogo con nadie: EZLN; de Solalinde Guerra aseguran han recibido nada más que mentiras

En un comunicado los zapatistas criticaron que Andrés Manuel y su equipo se comporten como si ya fueran el Gobierno en funciones, pues recordaron que aún no es siquiera Presidente electo

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).- El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) informó que no ha aceptado “ningún primer diálogo” con Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente de México, ni con nadie, y criticó al padre y activista Alejandro Solalinde Guerra de quien, aseguró, han recibido “nada más que mentiras”.

“Si somos ‘sectarios’, ‘marginales’ y ‘radicales’; si estamos ‘aislados’ y ‘solos’; si no estamos ‘de moda’; si no representamos nada ni a nadie; entonces ¿por qué no nos dejan en paz y siguen celebrando su triunfo? ¿Por qué no mejor se preparan bien, y sin mentiras, para los 5 años y 10 meses que estarán en el Gobierno federal? Y organícense, porque hasta para pelear por el hueso y recibir felicitaciones del dinero es mejor estar organizados”, dijo hoy el EZLN en un pronunciamiento firmado por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista.

Este martes se dio a conocer que Solalinde Guerra entregaría una carta de parte de López Obrador al EZLN, donde el tabasqueño lo invita al diálogo. Además, desde hace varios días el sacerdote ha llamado a los zapatistas a permitir el encuentro con el equipo del próximo Presidente.

En el pronunciamiento difundido esta tarde, el EZLN aclara: “el CCRI-CG del EZLN, dirección política, organizativa y militar del EZLN, no ha aceptado ningún primer diálogo con nadie. Un asunto así sería comunicado públicamente con antelación”.

El pasado 11 de julio, Solalinde también criticó que el diálogo no se ha dado por problemas personales que algunos líderes y asesores del movimiento mantienen con el político tabasqueño.

“Le hicimos la lucha con “Marichuy” [María de Jesús Patricio], me cansé de tratar de hablar con su esposo; busqué a Miguel Álvarez [Gándara], pero no facilitó el acceso a las bases zapatistas. Luego busqué a Gilberto López y Rivas, pero fue peor todavía: no solamente se negó a que hiciera contacto, sino que además mostró muchas cosas personales que trae contra Andrés Manuel. Así no se puede”, afirmó el padre en su momento.

Respecto a estas declaraciones, el movimiento zapatista dice hoy: “el EZLN no ha recibido del señor Solalinde nada más que mentiras, insultos, calumnias y comentarios racistas y machistas, al suponer él que, como se sostenía en la época del Salinismo y el Zedillismo, somos unos pobres indígenas ignorantes que somos manipulados por, usando sus mismas palabras, ‘caxlanes que administran el Zapatismo’, y que eso evita que bajemos la vista y nos postremos ante quien el señor Solalinde considera el nuevo salvador”.

“El EZLN tiene ya la amarga experiencia de aceptar el contacto con un señor que después sería declarado Presidente electo. Nos referimos al señor Ernesto Zedillo Ponce de León, quien aprovechó esos contactos iniciales para planear el aniquilamiento de la dirigencia Zapatista de entonces”, dijo el EZLN y recordó que quien operó “esa traición” fue Esteban Moctezuma Barragán, ahora uno de los propuestos para formar parte del Gobierno de López Obrador.

“Ignoramos si ahora el señor Solalinde pretende relevar al señor Moctezuma Barragán en las funciones que tuvo con Zedillo”, agrega.

En el pronunciamiento, los Zapatistas también critican que Andrés Manuel y su equipo se comporten como si ya fueran el Gobierno en funciones, pues recordaron que aún no es siquiera Presidente electo, que falta que tome protesta y, además, destacan que su administración durará dos meses menos que las anteriores, de seis años.

“Talvez no es conveniente eso de adelantar ya su disposición de violar las leyes bajo el amparo de un supuesto ‘carro completo’ (que es lo que hizo el PRI durante su largo reinado)”, le recomiendan.

“No es de nuestra incumbencia, pero mal hacen quienes se autodenominan ‘el cambio verdadero’, al arrancar con mentiras, calumnias y amenazas. Ya lo hicieron con lo del Papa, ahora con el EZLN. Están repitiendo los ‘usos y costumbres’ de quienes dicen haber quitado del Gobierno”, reclama el EZLN en alusión al desmentido que hizo el vocero del Vaticano sobre que el Papa Francisco fuera a participar en los foros de pacificación del país, como había asegura el equipo del tabasqueño. Apenas ayer se formalizó esa invitación al pontífice.

“Como ha sido público, desde hace al menos 16 años, después de la contra reforma indígena, el EZLN no ha dialogado con los gobiernos federales. Ni con Fox después de 2001, ni con Calderón, ni con Peña Nieto. A nuestra disposición de diálogo se ha respondido siempre con la mentira, la calumnia y la traición”, dijo y pidió a Solalinde que revise recortes de prensa y libros que hablan sobre esto, “porque está haciendo lo mismo”.

TENSIÓN ENTRE EL EZLN Y SOLALINDE

Gilberto López y Rivas es un político y destacado catedrático que también se desempeñó como Diputado federal y como asesor del movimiento zapatista. Y Miguel Álvarez Gándara, hoy presidente y fundador de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), se ha desempeñado como promotor y asesor de movimientos sociales, académicos y religiosos en México y en América Latina, y formó parte también de los diálogos entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Solalinde Guerra llegó a la conclusión de que quizás las bases zapatistas sí quieran abrirse al diálogo con el futuro Gobierno de López Obrador y defiende su apoyo.

“Que por más que lo denostan los dirigentes zapatistas, no es cierto que es un mal Gobierno. Es un Gobierno que ya está abriéndose a la coyuntura; no es posible ese todo o nada. México tiene poderes fuertísimos y fácticos, entonces Andrés Manuel es muy inteligente y sabe lo que se puede. ¿Él podría más? Sí, pero a costa de la violencia y no se trata de eso, él es un hombre de paz”, dijo Solalinde a SinEmbargo.

El sacerdote consideró que algunos asesores del EZLN en lugar de permitir un encuentro con López Obrador, parece que “estuvieran administrando al zapatismo”.

“Gilberto López y Rivas tiene cosas muy personales con Andrés Manuel que ya debería de superar. Yo se lo dije, y dijo: ‘Si él gana, yo seré el primero en estar en contra de él’. Y no se trata de eso. Se trata de ser constructivos, debemos avanzar un poco a nivel coyuntural”, resaltó.

Desde su campaña de 2012, López Obrador expresó su decisión por retomar los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, para cumplir los compromisos que el Estado mexicano asumió con el EZLN en 1996.

Solalinde aseguró que durante la campaña del tabasqueño, él personalmente se encargó de tender puentes con todos los grupos indígenas y pueblos originarios del país, “pero desgraciadamente quienes los asesoran son los que marcan el rumbo. No digo que los manipulen, pero influyen mucho en sus decisiones. Entonces necesitan estos, mestizos todos, dejarlos ser ellos mismos. En este año y medio último pude ver cómo me pude contactar con grupos originarios de todo el país, menos con las bases zapatistas porque no quisieron”.