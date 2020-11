No hay dinero, responden a temporaleros de cártamo del Évora, El Fuerte y Sinaloa que piden apoyo

Un grupo de productores de cártamo de la zona del Évora y los municipios de Sinaloa y El Fuerte se entrevistaron con Gonzalo Gómez Flores y Manuel Tarriba, pero el ofrecimiento que les hacen es gestionar incentivos ante las autoridades federales

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ El Gobierno del Estado no tiene dinero para responder a la demanda que hacen productores de cártamo de temporal del centro-norte y norte de Sinaloa de que les regresen un apoyo de mil 250 pesos por tonelada que este año se les dejó de entregar.

Raúl Inzunza Camacho, productor de Carricitos, Salvador Alvarado, dijo que se reunieron el Secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores; el Secretario de Agricultura y Ganadería, Manuel Tarriba Urtuzuástegui, y los subsecretarios de ambos, pero lo más que lograron fue la promesa de que el Estado encabece la gestión de estos apoyos ante el Gobierno federal.

“Nos dijeron que definitivamente dinero el Gobierno del Estado no tiene, que el seguro catastrófico ya lo gastaron y que ya no hay, que por ese lado no nos pueden dar una ayuda”, dijo.

“Lo que les pedimos también es que el Gobernador encabece esta lucha en México con la gente de la Sader y a eso se comprometen, a tratar el asunto con el Gobernador, eso fue lo único bueno que sacamos”.

El productor de zona de temporal manifestó que lo primero que les dijeron era que el Gobierno del Estado no tenía dinero, por lo que ese punto ya estaba agotado.

Inzunza Camacho aclaró que los mil 250 pesos por tonelada que este año les dejó de llegar salía de la federación, incluso en la anterior administración que encabezó Enrique Peña Nieto existía un programa de apoyo a oleaginosas que también desapareció antes de que entrara el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El año pasado este gobierno, por movimiento de los industriales, nos dieron todavía mil 250 pesos por tonelada, pero este año no nos dieron nada y ahora es cuando lo hemos ocupado más porque llovió mucho en diciembre, se enfermaron y casi no dieron, ahora está la situación más crítica”, expuso.

El productor subrayó que el Senador Rubén Rocha Moya ha estado empujando este tema ante la Sader, pero si se suma a la gestión el Gobernador Quirino Ordaz Coppel puede que tengan mayores probabilidades de conseguir algo.

Lo único que les queda, dijo, es que las autoridades federales escuchen a los representantes populares sinaloenses y den su brazo a torcer, porque incluso ya había un compromiso de Víctor Suárez, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Sader, de que se les iba a apoyar.