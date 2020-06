No hay Ã©poca buena ni mala porque todo depende del lente que se utilice para ver: Salvador Alva

No hay época buena ni mala porque todo depende del lente que se utilice para ver: Salvador Alva

Celebró Tecnológico de Monterrey graduación virtual de 5 mil 500 alumnos de la generación 2020 de Profesional y Posgrado

Istar Meza

No hay época buena ni mala porque todo depende del lente que se utilice para ver, ya que los obstaculos y desafios llegan y se pueden ver como problemas o como oportunidades, y aunque no se elijan si se puede elegir la actitud para enfrentarlos, destacó Salvador Alva, presidente del Tecnológico de Monterrey en su mensaje de graduación durante la experiencia virtual denominada “Tec Forever”, que el Tec de Monterrey realizó para celebrar a nivel nacional la graduación de 5 mil 500 alumnos de la generación 2020 de Profesional y Posgrado, a través de una transmisión en vivo.

Dijo que hay quienes se preguntan porqué les tocó vivir en esta época, por lo que cuestionó si les hubiera gustado vivir en otra.

Señaló que si no estuviera la pandemia los alumnos estarían ahí acompañándolo, sin embargo, aunque no están físicamente puede sentir que el lugar está lleno de la energía, los sueños, proyectos y logros de los graduados.

“Nos encontramos reunidos en este espacio de una manera poco común pero que nos permite llegar como nunca antes a muchas más personas en este momento tan especial para ustedes, personas que quizá no hubiesen podido acompañarlos a esta ceremonia.

Durante su etapa de estudios todas y todos superaron muchos retos gracias a su gran esfuerzo y dedicación, que termina hoy con su anhelada graduación; esta ceremonia es también para mi muy especial pues termino mi ciclo de 8 años al frente del Tec”, destacó en el director en su mensaje.

El presidente del Tec de Monterrey destacó sus aprendizajes adquiridos en los ocho años dirigiendo el Tecnológico y aprovechó el momento para ofrecerlos a los graduados: que valoren su libertad para elegir; que utilicen el poder de una visión; que mantengan la perseverancia para alcanzar esa visión; que valoren la diversidad y se rodeen del mejor talento; y finalmente, que aprovechen su tiempo, ya que es lo más valioso de la vida.

“Definan sus propias reglas, amenlas, siganlas y recuerden que lo importante no es lo que los demás piensan de ustedes, sino lo que tú piensas de ti, porque complacer a todos es una buena fórmula para el fracaso, en cambio, es muy valioso y gratificante buscar servir a todos los que podamos, porque en ello van a encontrar su trascendencia y una gran plenitud, y recuerden, somos lo que decidimos ser, y al hacerlo piensen en grande; muchas felicidades y mucho éxito en su vida profesional”, destacó Salvador Alva.

Como parte de la ceremonia, el Tec preparó un mensaje de cierre académico por parte de la política, diplomática, abogada, escritora y conferencista estadounidense Hillary Diane Rodham Clinton quien felicitó a los graduados y a sus familiares, destacó que no son tiempos fáciles para graduarse y comenzar sus carreras profesionales, sin embargo dijo, que a lo largo de su vida ha aprendido que puedes dejar que el miedo te paralice o bien puedes tomar la opción de ponerte en acción.

“Generación 2020, esa es la opción que tienen. Ya casi termino, pero no quiero que se vayan con las manos vacías así que les daré unos consejos prácticos: los buenos amigos te ayudarán a salir adelante en los momentos más difíciles así que no pierdas contacto con ellos; agradezcan a las personas por lo que hacen por ustedes y envíen notas de agradecimiento de vez en cuando; recuerden que ser amable no significa ser políticamente correcto, así que aprendan a tratar a otros como ustedes desearían ser tratados.

Ah, sí...aprendan a coser un botón; revisen siempre la fuente de todo lo que comparten y lean; y voten en todas las elecciones, no solo en las presidenciales; crean en la ciencia, incluso en la vacunación, laven sus manos, y si todo falla mediten”, refirió.

Hillary Clinton dijo que no es tiempo de hablar, sino de actuar, además de felicitarlos, destacó a los graduados que les gustaría ver que dejen huella en el mundo, por lo que les pidió que se pongan en marcha para ello.

Para Finalizar el evento, David Alejandro Garza Salazar, rector del Tec de Monterrey entregó el formato digital de los títulos académicos, grados de especialidad, maestría y doctorado, así como las cartas de pasante, las cuales se denominaron blockchain a 458 graduandos de la escuela de arquitectura, arte y diseño; de ciencias sociales y gobierno a 302 graduandos; a 230 graduandos de la escuela de humanidades y educación; a 2 mil 421 graduandos de la escuela de ingeniería y ciencias; de la escuela de medicina y ciencias de la salud a 53 graduandos y 170 pasantes; y de la escuela de negocios a mil 635 graduandos.