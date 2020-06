No hay excusas y sÃ­ hay mucha responsabilidad porque somos profesionales: Jorge CantÃº

No hay excusas y sí hay mucha responsabilidad porque somos profesionales: Jorge Cantú

La cuarentena no ha sido impedimento para que el jugador de Diablos Rojos se entrene en casa

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ Para Jorge Cantú el hecho de estar en cuarentena y en casa, no ha sido impedimento para mantenerse en forma y estar listo para cuando sea llamado a presentarse a los entrenamientos con Diablos Rojos del México.

Cantú, al igual que el resto de los integrantes del equipo, ha estado entrenando todos los días en casa.

-¿Cómo te sientes física y anímicamente en estos momentos cuando sabes que ya hay fecha probable para la temporada?

“Físicamente al 100 por ciento, la verdad no he tenido descansos, de lunes a sábado estoy activado en muchísimas cosas, rutinas, bateo, fildeo, en eso sí no he parado, si empezara la temporada ya estamos listos.

“Anímicamente hay días difíciles, de impotencia de no poder salir a la calle, pero tenemos que cuidarnos más que nada y protegernos, proteger a nuestras familias que es lo más importante, y en cuanto a la fecha probable de la temporada claro que me alegra, siempre y cuando las condiciones de salud estén al 100 por ciento porque no podemos tener más riesgos, pero de que estoy muy contento de que haya fecha estoy muy contento y ansioso por pisar el diamante de fuego”.

- ¿Qué ejercicios o rutinas hace Jorge Cantú para mantenerse en forma?

“En los ejercicios y rutinas es una combinación de los trabajos que me manda Juan Luis, el trainer de los Diablos, es un entrenamiento personalizado de él, más unas rutinas que yo tengo, yo tengo personales que las he hecho toda mi carrera, es una combinación de fuerza, agilidad y resistencia”.

- ¿Qué responsabilidad representa para Jorge Cantú prepararse en casa?

“Sí existe mucha responsabilidad porque esto es nuestro trabajo, tenemos que estar en la mejor condición física, tiene que haber una manera de estar activo, si tienes un cuartito de dos por dos, si tienes ese espacio puedes hacer muchísimas cosas en ese espacio para mantener tu nivel, mantener tu velocidad, tu fuerza, resistencia, tu cuerpo siempre al 100 por ciento, estiramientos, entonces no hay excusas y sí hay mucha responsabilidad porque somos profesionales”.

- ¿Cuánto tiempo crees que necesitarás para estar al 100 por ciento?

“Para llegar al 100 % para lo que es la temporada por lo menos necesitamos dos semanas creo yo, dos semanas de juego para tener nuestro timing con el pítcher en cada lanzamiento, y ver mucho pitcheo, juegos de preparación y ver mucho pitcheo, para alinear nuestra coordinación de vista con manos”.

- ¿Que mensaje le manda Jorge Cantú a la afición escarlata?

“Un saludo y un fuerte abrazo a toda la nación escarlata, ya verán que pronto nos vemos, hay que cuidarnos mucho, hay que protegernos, les mando las mejores vibras, y mucho ánimo, no se caigan, nada es permanente en la vida ya lo verán”.