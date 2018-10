No hay lugar para la xenofobia, dice Gael García

El actor pidió al gobierno se rectifique la postura sobre el trato que se ha dado a la caravana migrante

Noroeste / Redacción

22/10/2018 | 11:23 AM

MORELIA._ Luego de que el pasado viernes las autoridades federales cerraran la puerta a la Caravana Migrante con centroamericanos, Gael García Bernal y Diego Luna pidieron que se discuta el tema de la migración.

“Ahora que tenemos una interlocución más fluida con el cambio de gobierno quizá se puedan discutir estas cosas, pero no hay lugar para la xenofobia, no hay lugar para el racismo”, dijo Gael García, según publicó El Universal en su portal.

La declaración se dio en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, luego de que se le preguntara su opinión sobre lo acontecido hace dos días.

Recordó que en una ocasión él mismo cruzó, sin documentos, el Río Suchiate hacia Guatemala.

“Fue caminando por el río, quien conoce la frontera sabe que el problema no es el filtro, la frontera es muy permeable, se puede caminar, el problema es lo que hay después de la frontera y cómo se han criminalizado a las personas que sólo buscan una vida mejor”, indicó.

Ahora se está hablando de lo que por muchos años se ha pedido, la visa de trabajo, la visa transitoria, para que puedan pasar con libertad por México y, en algún momento si lo desean y se presta la situación, se puedan quedar y me parece normal, todos tenemos derecho a estar bien”, subrayó.

El tapatío ya ha tocado el tema de migración en Los invisibles (2010), documental que codirigió con Marc Silver.

Ayer en el festival Gael presentó Museo, su más reciente filme.

La cinta, que estrena el próximo viernes en cines nacionales, trata sobre el robo que la Navidad de 1985 sufrió el Museo Nacional de Antropología e Historia.

Leonardo Ortizgris es su compañero de aventura, de la mano del director Alonso Ruizpalacios.

La noche de ayer, se llevó a cabo la premier en Morelia del filme, con la participación del elenco, colegas y amigos de García Bernal.

El reclamo de Diego Luna. El actor mexicano, quien forma parte del jurado en el mismo encuentro fílmico, dijo que espera que el gobierno mexicano rectifique su postura ante la caravana migrante.

“Me parece tristísimo lo que pasó ayer (el viernes). Y en efecto, ese no es el México en el que yo quiero vivir. Se trató eso como un problema de seguridad nacional y es un problema humanitario. Y ojalá se rectifique”.

El actor de Y tu mamá también y Rogue one, lamentó en su cuenta de Twitter la postura gubernamental de no apoyar a los migrantes centroamericanos, enviando a la policía federal para frenar su avance.

“Su gobierno no me representa @EPN. Un país que ha orillado a tantos mexicanos a buscar suerte al norte de nuestra frontera, no puede dar la espalda a los que hoy buscan una vida mejor lejos de la pobreza y la violencia. ¡Qué vergüenza, vergüenza! #CaravanaMigrante”, escribió el actor.

Un día después, Luna utilizó de nuevo sus redes sociales para expresar: “Cuando Trump —presidente de Estados Unidos— te felicita es que algo estás haciendo mal, muy mal”.