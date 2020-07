No hay marcha atrás, reprueban cuentas de 9 municipios sinaloenses

Los dictámenes en los que se rechazó la aprobación de las cuentas públicas del 2018 fueron respaldados por la mayoría del pleno del Congreso

América Armenta

La mayoría de la LXIII Legislatura respaldó los dictámenes que rechazaron la aprobación de las cuentas públicas del ejercicio fiscal del 2018 de Ahome, Sinaloa Municipio, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, Elota, San Ignacio, Mazatlán y Escuinapa, que por segunda vez, después del 2017, fueron reprobados por el Congreso.

Los informes fueron entregados por la Auditoría Superior del Estado el 20 de febrero al Congreso, quienes tienen hasta el 31 de julio para desahogar, es decir, dictaminar y que los dictámenes se voten en el pleno, en esta ocasión, se reprobó a estos nueve municipios y aquí termina el proceso, que en la sesión de este martes duró cerca de 9 horas, el resto pertenece a trabajo de la ASE.

En un recuento breve municipio por municipio, ya que las observaciones técnicas fueron numerosas y ya presentadas a las y los lectores de este medio, mostramos algunas de las razones por las que no se probaron las cuentas:

En Culiacán el presidente municipal, los regidores y el síndico procurador tuvieron sobresueldos por cinco millones 663 mil pesos por el concepto de Igualas Diversas y 3 millones 810 pesos por concepto de Riesgo Laboral, en violación al artículo 147 de la Constitución Política del Estado.

Presenta un sobre ejercicio presupuestal por 93 millones 339 mil 961 pesos y enfrenta pasivos sin fuente de pago por 521 millones 559 mil 901 pesos, además de que 680 mil 339 pesos del Programa Federal de Empleo Temporal se destinaron al gasto corriente

Mazatlán tiene pliegos por 64 millones 905 mil 264, pasivos sin fuente de pago por 26 millones 669 mil 868 pesos y no reintegró a la Tesorería de la Federación 2 millones 701 mil 976 pesos no aplicados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, ni comprobó viáticos por asistencia a cursos de 12 elementos de la policía preventiva por 90 mil pesos ni por cien mil pesos destinados a la campaña de donación de armas.

Se pagaron en exceso 158 mil 159 pesos ISR Retención Salarios correspondiente a las retenciones del mes de diciembre y las retenciones a los trabajadores hechas conforme Convenio de Afiliación al Sistema Promobien, no coinciden con 5 millones 97 mil 519 a los pagos realizados por el ayuntamiento a dicho sistema.

Ahome presenta pasivos sin fuente de pago por 11 millones 849 mil 706 pesos. Destinó al gasto corriente 5 millones 178 mil 159 pesos con 94 centavos, del Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome Sinaloa, le adeudaba 5 millones de pesos.

En Sinaloa Municipio el presidente municipal, los regidores y el síndico procurador tuvieron sobresueldos por 3 millones 778 mil 569 pesos por el concepto de riesgos laborales, presenta pasivos sin fuente de pago por 11 millones 747 mil pesos y le adeuda la Junta de Agua Potable 19 millones 322 mil 424 pesos.

Mocorito presenta un sobre ejercicio del gasto por 20 millones 980 mil 877 pesos, enfrenta pasivos sin fuente de pago por 6 millones 870 mil pesos y no se comprobaron gastos por 415 mil 627 pesos en las becas Rafael Buelna a los alumnos de primarias. Tampoco se enteraron 982 mil 269 pesos de Impuesto Sobre la Renta por retenciones por salario, correspondientes a los meses de enero, mayo, agosto, septiembre, y diciembre

El caso de Badiraguato es especial, pues presentó incompleta su cuenta pública con faltantes relacionados con su Estado de Situación Financiera de los meses de abril, mayo, julio y agosto; estado de Actividades de los meses de abril, mayo, julio, agosto, octubre; Balanza de comprobación acumulada del primer trimestre y balanza de comprobación del mes de febrero; Analiticas de saldos de los meses de enero a marzo.

En Elota no fueron reintegrados a la Federación 142 mil 879 pesos de recursos no aplicados del Fondo para el Fortalecimiento Financiero. Se carece de soporte de recibos de pago y de Comprobantes Fiscales los pagos de servicio de telefonía celular a funcionarios del municipio por 34 mil 143 pesos y tampoco hay evidencia de trabajos realizados, el pago de 117 mil 480 pesos hecho al proveedor Consultoría y Soluciones Fiscales Cano S. C., y sin licitación se compraron dos unidades recolectoras de basura por un millón 914 mil 720 pesos cada una.

Escuinapa enfrenta pasivos sin fuente de pago por 27 millones 159 mil 412 pesos, adeuda de Impuesto Sobre Nóminas 429 mil 844 pesos y el 75 por ciento del total de los contratos otorgados en el ejercicio fiscal 2018, se adjudicó de manera directa.

Además cubrió sueldos y demás prestaciones laborales a Directivos y Empleados comisionados al Sindicato de Trabajadores por 2 millones 148 mil 483 pesos y se encuentran cancelados por el SAT 56 mil 921 pesos Comprobantes Fiscales expedidos en el pago de eventos de Actividades Cívicas y Culturales

Uso político

Las y los integrantes del grupo parlamentario del PRI, que junto al PAN votaron en contra de todos los dictámenes, consideraron que la bancada de Morena estaba usando el tema de las cuentas públicas como algo político y que al rechazar la aprobación de la Auditoría Superior del Estado, se demeritaba el trabajo realizado por esta institución.

“Lo que aquí hay de fondo, es que se está haciendo uso político de las cuentas públicas, y ello hay que señalarlo con toda firmeza, no es correcto, y hasta resulta sospechoso, el proceder de algunos diputados de Morena, porque no tienen sustento técnico para modificar el dictamen de la ASE, y tampoco tienen la atribución jurídica para hacerlo”, dijo Ana Cecilia Moreno Romero.

Representación

Cabe destacar que de acuerdo a la Ley, los municipios pueden enviar un representante para que con voz, pero sin voto, formen parte de la discusión, pues se les notifica que se discutirán las cuentas públicas del municipio en cuestión, en esta ocasión solamente hubo representantes de los municipios de San Ignacio y Mocorito, pero se fueron antes de tiempo, mientras que el representante de Mazatlán decidió no hacer uso de la voz.