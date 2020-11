No hay oportunidad que Vargas Landeros vaya por la gubernatura de Sinaloa por Morena: Fernández Noroña

El diputado federal Gerardo Fernández Noroña, destacó que personajes como Imelda Castro Castro, Rubén Rocha Moya, Fernando García Hernández, y Leobardo Alcántara Martínez, son aspirantes de alto perfil, contra quienes Vargas Landeros no podría competir

América Armenta

CULIACÁN._ Contras las y los aspirantes a competir por la gubernatura de Sinaloa, no hay oportunidad de que Gerardo Vargas Landeros, ex secretario de Gobierno con Mario López Valdez, vaya de candidato a la gubernatura por Morena, dijo el diputado federal Gerardo Fernández Noroña en su visita a Culiacán.

“Está bien, a las filas de Morena se puede meter quien quiera, eso no tiene ningún problema, yo no sé quien sea, no lo conozco, no lo tengo en la percepción y por lo tanto no creo que tenga posibilidad alguna de ser candidato y mucho menos a gobernador”, declaró.

Entre las personas que podrían encabezar la candidatura del 2021 para gobernar Sinaloa, pues el diputado federal aseguró que privilegiarán los perfiles y que el PRI no será quien gobierne en el siguiente periodo, destacó que personajes como Imelda Castro Castro, senadora; Rubén Rocha Moya, senador; Fernando García Hernández, diputado federal; y Leobardo Alcántara Martínez, dirigente estatal del Partido del Trabajo, son aspirantes de alto perfil, contra quienes Vargas Landeros no podría competir.

“Hay compañeros y compañeras muy destacados del movimiento, como para que alguien llegue, insisto yo no soy de Sinaloa por eso no tengo tan claro el personaje, pero yo no creo que le gane una encuesta a ninguno de los compañeros o compañeras que aspiran, francamente lo digo”, refirió.

“Y entiendo que no tiene buena reputación”, remató sobre el líder de fuerza trébol el integrante de la bancada del PT en la Cámara de Diputados.

El legislador anunció que en pláticas con el Partido Verde Ecologista ha destacado la alta posibilidad de que vayan en coalición para los comicios del 2021, destacando que entre las y los diputados federales de este partido se ha encontrado un fuerte apoyo por parte de Morena, Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, logrando sacar iniciativas importantes en equipo.

Además, dijo que lo que sucedió en Hidalgo y Coahuila, fue algo excepcional, que no se repetirá. En cuanto a Hidalgo, abundó que se ganaron 5 de 25 de los puestos que se sometieron a votaciones, por lo que sirve de aprendizaje a los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia para revisar con mayor detenimiento los perfiles.

Por otra parte, celebró que el proceso interno por el que pasó Morena haya terminado y espera que este abone a la unidad, si bien, hizo énfasis en que el ahora dirigente nacional, Mario Delgado Carranza, y la secretaria, Citlalli Hernández, tiene algunas diferencias por los grupos a los que pertenecían, pueden trabajar en ello por el bien del movimiento.