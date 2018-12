No hay partido fÃ¡cil, asegura Santiago Solari sobre la final del Mundial de Clubes

No hay partido fácil, asegura Santiago Solari sobre la final del Mundial de Clubes

Real Madrid y el local Al Ain se citan este sábado por el título

Noroeste / Redacción

ABU DHABI._ Se declara fan absoluto de este torneo. Confiesa que se escapaba del colegio para ver aquellas finales de principios de los 90’. Como jugador profesional ganó una. Ahora, asalta el título desde la banca.

“Me encanta la competición. Me encanta la idea de juntar a los campeones de las confederaciones. Con 13 y 14 años me escapaba del colegio, porque los partidos eran a las 8 de la mañana, para poder verlos en el bar. Eran varios meses de construcción del deseo, de pensar en enfrentar a los grandes de Europa”, explica el director técnico del Real Madrid, Santiago Solari. “¡Pero era una sola vez año! ¡No me escapaba tanto!”, aclara entre risas mientras repasa para FIFA.com las finales que más vívidamente recuerda.

“La que ganó River con gol de Antonio Alzamendi, yo era muy pequeño”, responde rápido. Fue la edición de 1986, contra el Steaua de Bucarest. Solari tenía 10 años. A partir de ahí las menciona casi en orden cronológico: “La que el Porto le gana a Peñarol, la del Nacional, las del Milán, la del Estrella Roja, la de Vélez Sarsfield…”.

Confiesa que la que levantó en 2002 le genera especial alegría, pero se resta importancia tras alcanzar la final de EAU 2018. El foco lo pone en sus futbolistas.

“Esta final es mérito de este grupo de jugadores que han ganado una vez más la Champions. Es un logro tremendo, y hacerlo por tercera ver consecutiva es una gesta extraordinaria. Esto es un premio para ellos. Ellos la quieren ganar y nosotros nos dejamos llevar…”, dice sonriente.

El rival en esa final del sábado resulta ciertamente sorprendente.

“Es una final. No importa el nombre del rival. Si llegaron ahí es por méritos propios. Ganaron tres eliminatorias. Y marcando muchos goles. Tendremos que poner todo lo mejor de nosotros para ganar”, zanja.

El Al Ain, representante del país anfitrión que clasificó al ganar la liga local, dejó en la cuneta a Team Wellington, Esperánce de Túnez y al mismísimo River Plate, para citarse con el Madrid en la definición del título.

“Ahora ya sólo pienso en la final que será difícil, porque hoy en día en futbol ya no hay partido fácil”.

¿Sabías que Solari …?

1996 – jugó con River Plate la final de la Copa Intercontinental contra la Juventus de Turín. Los millonarios perdieron por 1-0 con gol de Alessandro del Piero.

2002 – ganó la Copa Intercontinental con el Real Madrid tras imponerse al Olimpia paraguayo por 2-0, con goles de Ronaldo y Guti.

2009 – terminó tercero en el Mundial de Clubes de 2009 que jugó con el Atlante mexicano.

SÁBADO 22 DE DICIEMBRE

FINAL

Real Madrid vs. Al Ain

10:30 horas (del centro de México)

TERCER LUGAR

Kashima Antlers vs. River Plate

7:30 horas (del centro de México)

(Con información de FIFA.com)