No hay preferencias, la gente decidirá, dice Mario Delgado sobre encuesta para la Alcaldía de Culiacán

El morenista visitó Culiacán para anunciar la unión del Partido Sinaloense con Morena en apoyo a la candidatura por la Gubernatura de Sinaloa. En el evento el único aspirante a la Alcaldía de Culiacán que estuvo presente fue Jesús Estrada Ferreiro, que planea ir por la reelección

Belem Angulo

La candidatura de Morena por la Presidencia Municipal de Culiacán habrá de definirse en la encuesta ciudadana, y no hay preferencias internas por ninguno de los aspirantes, informó el dirigente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo.

El morenista visitó la capital sinaloense para anunciar la unión del Partido Sinaloense con Morena, en apoyo a la candidatura de Rubén Rocha Moya por la Gubernatura del estado. En el evento el único aspirante a la Alcaldía de Culiacán que estuvo presente fue Jesús Estrada Ferreiro, que planea ir por la reelección.

“Se garantiza piso parejo y pues no hay preferencias para nadie. Es una encuesta donde la gente decide”, dijo.

“Somos tan respetuosos que estamos cometiendo aquí una descortesía… el Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, que nos acompaña, que es un amigo de muchos años, que no lo subimos para que no haya una lectura política de que tenemos favoritos”.

Para designar a un candidato o candidata por la Alcaldía de Culiacán, el partido evaluó los perfiles de 11 interesados registrados, de los cuales quedaron 4 para ser sometidos a una encuesta entre la ciudadanía.

La diputada local Graciela Domínguez Nava; el Presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro; el ex secretario de Gobierno con Mario López Valdez, Gerardo Octavio Vargas Landeros; y la Diputada federal Merary Villegas Sánchez son las personas que continúan en la contienda interna por la candidatura.

“Todavía no empezamos las encuestas en los municipios, y es un proceso muy abierto en Morena. Prácticamente con poner tu número celular te podías inscribir para algún proceso interno de selección”, admitió Delgado Carrillo.

SE REGISTRA QUIEN QUIERA: DELGADO

Al ser cuestionado sobre el consentimiento del partido a las aspiraciones de alcanzar la Presidencia de Culiacán del ex secretario de Gobierno de Mario López Valdez, Gerardo Octavio Vargas Landeros, Delgado Carrillo aplaudió la apertura de Morena al momento de permitir diferentes perfiles.

“Morena tiene procesos muy abiertos, prácticamente se puede inscribir quien quiera. Por supuesto que en el camino habrá muchos que se quieran colar, Morena tiene una expectativa de triunfo muy importante”, comentó.

“Habrá algunos perfiles impresentables que no coincidan con este proyecto, que el propio partido no los dejará participar; y habrá otros y otras que la misma gente va a decidir si efectivamente son personajes que no merecen encabezar los esfuerzos de Morena”.

Exhortó a la opinión pública que cuestiona el perfil de Vargas Landeros a confiar en la decisión que se tome en la encuesta ciudadana.

“Hay que tenerle confianza a la gente. Hay que distinguir entre los que quieren y entre los que finalmente van a ser”, pidió.