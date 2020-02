No hay que creer todo lo que anda en redes, llama Quirino despuÃ©s de sicosis por balacera

No hay que creer todo lo que anda en redes, llama Quirino después de sicosis por balacera

Tras el ataque armado que ocurrió la tarde del miércoles en la Colonia Rubén Jaramillo y la sicosis que provocó en la población, el Gobernador dijo que en esos hechos lo que vale es lo oficial, pero no desmintió la veracidad de los videos que circularon por redes sociales

Karen Bravo

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel exhortó a la población a no creer todo lo que ven en redes sociales, esto tras la sicosis que provocó un enfrentamiento armado por civiles en la Colonia Rubén Jaramillo, al norte de Culiacán.

“Como yo he dicho, no hay que creer todo lo que anda en las redes. Por eso es importante atender lo que dicen las fuentes oficiales, que luego te sacan lo que les viene a la imaginación ahí en los videos y muchas veces son editados, están fuera, otros son reales. No hay que hacer caso de eso”, señaló.

