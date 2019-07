No hay recesiÃ³n econÃ³mica y se darÃ¡n medicinas gratuitas a todos los mexicanos, afirma AMLO desde el ZÃ³calo

No hay recesión económica y se darán medicinas gratuitas a todos los mexicanos, afirma AMLO desde el Zócalo

El Presidente de la República ennumera logros de 7 meses en la Presidencia, y pide la unión de empresarios y trabajadores

Noroeste / Redacción

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que con lo conseguido en los siete meses que van de su Gobierno bastaría para demostrar que el cambio no ha sido más de lo mismo, sino que está en marcha una profunda transformación de la vida pública de México.

Durante su discurso, dicho desde la explanada del Zócalo de la Ciudad de México, con motivo de un informe de actividades por los 7 primeros meses de su Gobierno y el primer año de su triunfo electoral, el mandatario nacional señaló que dicha victoria fue fruto del trabajo de muchos hombres y mujeres, que encarnaron con perseverancia la voz por la justicia, una voz que creció en el tiempo hasta convertirse en voluntad colectiva y mayoritaria.

“Nuestro movimiento ha trascendido porque surge de ideales y principios, se rige por ellos y no limita su propósito a un simple cambio de gobierno, sino que su objetivo es superar para siempre el régimen corrupto y despilfarrador que prevalecía”, dijo López Obrador.

“Se trata de un desafío mayor, pero de algo verdaderamente fecundo, de construir una patria nueva, más justa, próspera, democrática, libre, pacífica, fraterna y soberana”, enfatizó el mandatario nacional, para luego asegurar que, “aunque poco, la economía está creciendo, aunque poco, no ha y recesión. Es más justa la distribución. Hay más desarrollo y más bienestar”.

Se resolvió el problema del abasto de gasolina, y ya se acabó con el famoso “huachicol”, aseguró López Obrador, para recordar, también, que corrupción y el fraude electoral fueron reclasificados como delitos graves. “Desapareció el Estado Mayor Presidencial, que pasaron a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Guardia Nacional. Al presidente lo cuida la gente”.

“También dejó de existir el CISEN, y los opositores a nuestro Gobierno, no son espiados, como era antes. Se aprobó en la Cámara de Diputados, la Ley de Austeridad Republicana, y con ello se seguirá aplicando la norma de que no puede haber pueblo rico y gobierno pobre. El Gobierno no es para hacerse rico, es para servir al pueblo”, abundó.

“Se suprimió la pensión de 5 millones de pesos para los ex presidentes de la República. No se han comprado vehículos nuevos para funcionarios públicos. Al contrario, se han vendido la flotilla de vehículos de lujo, y lo obtenido se le dio a pueblos pobres de Oaxaca”, insistió el presidente.

Se suprimieron los altos salarios de los funcionarios públicos. Ya nadie gana 700 mil pesos mensuales, como era antes. Aumentó el salario mínimo en 16 por ciento, algo que no ocurrió en los 36 años del período neoliberal, dijo López Obrador.

Están en venta la flotilla de aviones y el “lujoso y extravagante” avión presidencial. Se creó el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Se redujo el gasto en publicidad y se realizó la compra consolidada de medicamentos, con un ahorro de 2 mil 700 millones de pesos, fueron algunos otros logros que el presidente informó.

Hasta hoy, en compras del Ggobierno, hemos obtenido un ahorro de 113 mil millones de pesos. Todos los secretarios del Gabinete hicieron pública su declaración patrimonial. No se han realizado adquisiciones de equipo de cómputo, que eran una importante fuente de corrupción, abundó López Obrador.

“Se eliminaron los cargos de asesores, así como los delegados de las dependencias federal en los estados, así como los directores adjuntos. Tampoco existe el Consejo de Promoción Turística, que manejaba con opacidad los impuestos que se cobraban a los visitantes extranjeros. Ahora la promoción turística la manejan las embajadas”, dijo.

“No hemos aumentado impuestos en términos reales, ni hemos creado nuevos. No ha aumentado la deuda pública. Tampoco ha subido la inflación, que bajó de 5.3 a 4.3 por ciento. En los 43 municipios de la frontera norte se redujeron los impuestos y se aumentó el salario”, indicó López Obrador.

“Ya se detuvo la caída en producción de petróleo. Invertiremos 330 mil millones de pesos en producción de combustibles. En lo que llevamos del Gobierno, el peso es la moneda que más se ha fortalecido con respecto al dólar estadounidense”, insistió el presidente.

De diciembre a mayo de este año, las reservas interneacionales han crecido, en más de 4 mil mdd. También, en mayo, los mexicanos en el extranjero han enviado 2 mil 300 mdd, el monto más alto de toda la historia.

Es buena e indispensable la relación con empresarios del país. Hace poco firmamos un acuerdo para hacer efectivo el Estado de Derecho, combatir la corrupción, y aumentar la inversión. El Consejo Mexicano de Negocios.

En mayo, las exportaciones llegaron a 40 mil mdd. La Bolsa de Valores ha aumento el por ciento. Hemos sido respetuosos de la autonomía del Banco de México (Banxico). Por la confianza en el Gobierno se hicieron un millón de declaraciones fiscales más.

“Reitero el compromiso, de ofrecer, pronto, muy pronto, ofrecer todos los medicamentos y la atención médica gratuita. No sólo los medicamentos del cuadro básico, sino todos los medicamentos que necesite el pueblo”, adelantó.

“Se han creado más de 300 mil nuevos empleos, según datos del IMSS, sin contar los programas que se han puesto en marcha, que en conjunto sumarían un millón de empleos”, abundó López Obrador.