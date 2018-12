No hay recursos para el pago de Aguinaldo en Ayuntamiento de CuliacÃ¡n, reconoce Estrada Ferreiro

No hay recursos para el pago de Aguinaldo en Ayuntamiento de Culiacán, reconoce Estrada Ferreiro

Aunque hay la promesa del Gobierno federal de asignar un adelanto, hasta ahora no se han depositado los recursos

Antonio Olazábal

El Ayuntamiento de Culiacán no cuenta con los recursos para el pago del aguinaldo para sus trabajadores, reconoció Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde de la capital sinaloense mencionó que el recurso de poco más de 250 millones de pesos para pagar el aguinaldo ya está autorizado por la Federación y se otorgará como un adelanto a las participaciones del 2019 para Culiacán; sin embargo, este no ha sido depositado a las cuentas del Estado o el Municipio.

"A nadie se le ha pagado, ya tenemos autorizado el recurso, pero no nos lo han entregado todavía, esperemos que el día de hoy, está el gobernador en México, con el secretario de hacienda, logren el acuerdo para depositarlo hoy mismo o mañana", señaló.

Estrada Ferreiro afirmó que él quisiera pagar esta prestación lo más pronto posible, pero al no llegar los recursos de la federación, poco puede hacer él para pagarle el aguinaldo a los trabajadores.

"No es que podamos, sino que, nadie está obligado a lo imposible, si yo no tengo dinero para pagar, no les pago ni mañana, ni el mes que entra ni nada, van a hacer huelga o paro, lo que quieran, no es que yo quiera que lo hagan, es que, ¿Si no tenemos el recurso, qué hacemos?", cuestionó.

"Yo quisiera pagarles ahorita, de hecho, le comenté al gobernador ayer que si no había dinero para hoy, a ver si nos prestaba, por dos días, dijo '¿Cuánto es? No tengo la cantidad pero le voy a preguntar a la tesorera (se dijeron)´, andamos viendo eso", añadió.

El Presidente Municipal se dijo hasta cierto punto tranquilo dado que el recurso está autorizado, sin embargo, es algo que le preocupa al edil morenista.

"Es una preocupación real mía, no es que no me preocupe, lo que pasa es que si no hay, pero tengo autorizado ya, yo estoy tranquilo, perfectamente bien", compartió.

"Ellos quieren juguetes para sus hijos, y de un día para otro se acaban, y no te imaginas el sufrimiento de un niño, y el dolor de un padre que no le dan lo que él necesita o quiere, en la fecha oportuna, yo los entiendo perfectamente", agregó.