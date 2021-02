No hay temor de que haya muchos asistentes a la Serie del Caribe porque México ya no va por el primer lugar: Alcalde

Luis Guillermo Benítez Torres dice que pese a esto no se bajará la guardia en el operativo para evitar contagios

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Ya no hay temor de que haya muchos asistentes al Estadio de Beisbol "Teodoro Mariscal" porque México ya no va por el primer lugar en la Serie del Caribe, dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

"Ya básicamente cumplimos, hoy ya no hay temor de que haya muchos visitantes porque México ya no ganó, no va por el primer lugar, entonces no vamos a bajar la guardia, porque ayer estuvo muy bien el trabajo que se hizo y esperemos, no creo que vaya a haber tanta gente como en la inauguración y ayer", añadió Benítez Torres en entrevista.

La Serie del Caribe se realizó del 31 de enero a este sábado en este puerto y para prevenir contagios del coronavirus nada más se permite por partido el 45 por ciento del cupo del estadio, es decir, nada más a cerca de 7 mil 200 aficionados como máximo de un total de 16 personas que le caben a dicho recinto beisbolero.

Dicho evento deportivo se llevó a cabo pese a recomendaciones de la Secretaría de Salud federal, de personal médico y de algunos empresarios de que no se efectuara o se realizara sin público para prevenir un rebrote de contagios del Covid-19.