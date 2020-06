No he adquirido bienes, mi dinero lo administra Beatriz, afirma LÃ³pez Obrador

No he adquirido bienes, mi dinero lo administra Beatriz, afirma López Obrador

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cumplirá con la presentación de su declaración patrimonial.

El mandatario nacional aseguró que no ha adquirido ningún bien y que el dinero de su salario como titular del Poder Ejecutivo federal lo administra su esposa, la escritora e historiadora Beatriz Gutiérrez Müller.

"La voy a presentar, tengo la obligación de hacerlo. No he adquirido ningún bien, no tengo dinero en bancos, no tengo cuentas bancarias, nomás donde me pagan y eso lo administra Beatriz", declaró el político tabasqueño.

"Nunca me ha interesado el dinero, no es un propósito para mí. Creo que se puede vivir con lo indispensable y así voy a seguir siempre", agregó el Presidente durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Asimismo, reveló que su finca "La Chingada", que se ubica en Palenque, Chiapas, ya la entregó a sus hijos, "bajo un procedimiento legal donde ellos pueden disponer de la casa cuando yo ya no esté en este mundo".