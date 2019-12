No he bajado nada, responde asesor del Ayuntamiento de Guasave que cobra $23 mil al mes

Rodolfo René Leyva Hashimoto colabora en la presente administración apoyando a la alcaldesa Aurelia Leal López en la elaboración y gestión de proyectos de infraestructura

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Contratado por la presente administración municipal como una especie de proyectista o gestor de proyectos, Rodolfo René Leyva Hashimoto reconoció que no ha logrado bajar ningún proyecto todavía para el Ayuntamiento de Guasave.

Leyva Hashimoto aparece en la nómina del Gobierno municipal como Asesor tipo A asignado al área de Presidencia, con un sueldo neto de aproximadamente 23 mil pesos mensuales.

Al ser abordado por reporteros que le cuestionaron en qué proyectos está trabajando para el Ayuntamiento, el servidor público rechazó dar declaraciones argumentando no tener facultades para ello.

“Es que me ponen en un predicamento. No he bajado nada, así pónganle, no he bajado nada”, respondió en tono molesto.

Quien en pasadas administraciones priistas se desempeñó como director del Instituto Municipal de Planeación de Guasave, la dirección general de Obras y Servicios Públicos y la paramunicipal Desarrollo Urbano Río Sinaloa, insistió que primero requería pedir autorización para poder responder preguntas de los medios de comunicación.

“Ustedes saben que yo colaboré aquí y no declaré nada y me traían frito porque no declaraba nada. Yo sigo en la misma línea, yo respeto a la máxima autoridad municipal, si ella me dice ‘ingeniero, sí declara’, yo declaro, si ella me dice”, sostuvo.

Mientras tanto, no hay nada ni nadie que lo obligue a responder cuestionamientos, indicó.

“Déjenme pedirle permiso a la Alcaldesa, ‘Alcaldesa, me quieren entrevistar, ¿contesto preguntas?’, que me diga sí y yo lo hago. Cuando vine a trabajar yo siempre dije que el mero, mero es el que debe declarar todo”, aseveró.

La Alcaldesa Aurelia Leal López ha mencionado que Leyva Hashimoto le está apoyando en la elaboración y gestión de proyectos ante autoridades federales, aunque no ha revelado los proyectos específicos en los que está trabajando.