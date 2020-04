â€˜No he podido hacerme el test, pero sÃ© que lo he tenidoâ€™, dice Sam Smith, quien afirma que tuvo coronavirus

‘No he podido hacerme el test, pero sé que lo he tenido’, dice Sam Smith, quien afirma que tuvo coronavirus

Tanto Sam como su hermana se mantuvieron aislados del resto de sus familiares durante un período de tres semanas tanto para protegerles a ellos como para evitar la propagación masiva de la enfermedad

Ciudad de México (SinEmbargo).- Aunque no llegó a tener oportunidad de realizarse las pruebas médicas para confirmar su diagnóstico, el cantante Sam Smith ha revelado en su última entrevista radiofónica que “definitivamente” ha tenido el coronavirus tras haber experimentado los síntomas de la enfermedad hace ya varias semanas, unos efectos que se hicieron patentes tanto en su estado físico como en el psicológico.

Por si eso no fuera suficiente, solo unos días más tarde su propia hermana empezó a vivir dificultades similares, es decir, padecía fiebre alta, dolor de cabeza y una extrema sensibilidad muscular, por lo que el astro de la música no tiene duda de que ambos estuvieron infectados.

“No he podido hacerme el test, pero sé que lo he tenido. Voy a asumir simplemente que lo he tenido porque todo lo que he leído al respecto apunta en esa dirección. Sí, creo que definitivamente lo he tenido. Además mi hermana sufrió los mismos síntomas a lo largo de la siguiente semana”, ha explicado el intérprete británico en conversación con el locutor Zane Lowe en su programa de la emisora Beats Radio 1.

Tanto Sam como su hermana se mantuvieron aislados del resto de sus familiares, sobre todo con su abuela en mente, durante un período de tres semanas tanto para protegerles a ellos como para evitar la propagación masiva de la enfermedad en la ciudad de Londres.