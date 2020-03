No hubo condiciones para trabajar en escuelas de MazatlÃ¡n: SEPyC

No hubo condiciones para trabajar en escuelas de Mazatlán: SEPyC

Arturo Cundapí Ramos dice que la mayoría de los docentes son mujeres, por lo que este lunes se dio la suspensión total de clases

Netzahualcóyotl Ceballos

Las autoridades educativas reconocieron que este lunes 9 de marzo no hubo condiciones para trabajar ante el paro nacional de mujeres.

“La mayoría del personal son mujeres, en algunos casos directoras y subdirectoras son mujeres, no hubo condiciones para trabajar”, declaró Arturo Cundapí Ramos, supervisor de secundarias federalizadas de Mazatlán.

“El tema no era para menos, en la mayoría de las escuelas las mujeres están al frente, los maestros sí asistieron pero los alumnos no, se les pidió entonces trabajar en la planeación pero no pudieron realizarse las clases”.

En un recorrido por algunos centros educativos se comprobó que las puertas se encontraban abiertas, incluso algunos maestros fueron localizados, pero el ausentismo de alumnos fue determinante.

Kenya Camarena Aguilar, jefa de los Servicios Regionales de la SEPyC, dijo que a las maestras se les permitió no asistir si así deseaban manifestarse y a cada plantel educativo la oportunidad de cambiar la actividad.

“Se dejó a criterio de ellos, hubo cambio de actividad o decisiones que se tomaron en común acuerdo”, comentó, “la mayoría de los docentes, sobre todo en preescolar, son mujeres”.