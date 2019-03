No hubo química con el Químico, dicen sobre Pancho Barraza en Mazatlán; prevén demanda contra el Alcalde

El promotor de conciertos Felipe Silva acusa al Gobierno de Mazatlán de también pedir moches

Fernando Espinoza

MAZATLÁN.- “No hubo química con el “Químico”... Show en Vivo se despide Mazatlán” anunció la empresa de entretenimiento Show en vivo, esto en una rueda de prensa donde confirmaron que el concierto de Pancho Barraza está cancelado por la falta del permiso por parte del Ayuntamiento de Mazatlán.

Y ahí mismo, el promotor de conciertos, Felipe Silva, advirtió que está considerando una demanda en contra del Gobierno Municipal por las afectaciones causadas y además, por una supuesta extorsión que se habría dado en torno a permisos.

“Todavía ayer el “Químico” le dijo ayer a Pancho Barraza su concierto si va, pero hoy dijo que siempre no”, dijo Felipe Silva, director de Show en Vivo.

El mismo empresario explicó que no hay una razón lógica por parte de Luis Guillermo Benítez, y expuso qué durante los trámites se percató que no hay comunicación entre el primer edil con su equipo, pues solicitó permiso en tiempo y forma pero no se le comunicó. Además acuso de mentiroso al Alcalde por todas declaraciones que hizo en días pasados. Incluso dijo que el video que circuló en redes sociales donde Pancho Barraza decía que había sido engañado por él, el artista lo hizo porque el alcalde lo obligó ha hablar bien de él.