No hubo voto razonado por Morena en las cuentas pÃºblicas, critica Carlos CastaÃ±os

No hubo voto razonado por Morena en las cuentas públicas, critica Carlos Castaños

El Diputado federal señaló que los legisladores locales nada más actuaron por consigna y para oponerse, ya que no tuvieron argumentos para rechazar los informes de las cuentas públicas

Karen Bravo

CULIACÁN._ Los legisladores locales de Morena no ejercieron un voto razonado y no dieron argumentos para rechazar los informes de la Auditoría Superior del Estado sobre las cuentas públicas, criticó el Diputado federal Carlos Castaños.

“No hubo un voto razonado, no hubo un voto de análisis a fondo, yo no digo que no las debieron haber votado en el sentido que lo hicieron, yo estoy subrayando la necesidad de hacer un trabajo serio como Legislador, analizando, estudiando, comparando y debatiendo y dando argumentos de fondo”, dijo.

“No nada más votando por consigna política”.

El Congreso del Estado rechazó por la mayoría de Morena y partidos aliados, los informes de las cuentas públicas de los ayuntamientos, aunque tenían luz verde por parte de la Auditoría Superior del Estado, incluso las del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Castaños criticó la forma en cómo fueron rechazadas pues, dice, no hubo argumentos ni debate para que las reprobaran los legisladores locales.

“No analizando como debe de ser, faltos de reflexión, nada más actuando por consigna y oponiéndose a todo, así lo veo yo, así lo vi en los debates que alcancé a ver respecto a la cuenta pública y en otros temas que ha habido; por lo tanto, creo que esa actitud irracional, irreflexiva, antidemocrática también se ve en los diputados locales”, opinó.

“Les falta analizar a detalle la información, les falta actuar a consciencia y de cara a la ciudadanía, y no por consigna y solamente porque sean opuestos a su partido político”, agregó.

Ante esta votación, deberá analizarse la actitud de los legisladores cuando el Congreso del Estado vote las cuentas públicas de los alcaldes morenistas, explicó.

“Si nosotros vemos que la votación hacia las cuentas públicas de los actuales alcaldes que ahora sí son de Morena es a favor, pues entonces claramente va a estar demostrada nuestra hipótesis, yo creo que así va a ser porque es la manera en cómo se ven conduciendo los diputados y diputadas de Morena”, comentó.