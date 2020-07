No me asustan las auditorías: Tonatiu Guerra

El director de Bienestar y Desarrollo Social Municipal se dice listo para recibir a auditores de la Sindicatura de Procuración a partir del miércoles

Alma Soto

Tonatiu Guerra Martínez, director de Bienestar y Desarrollo Social, se dijo listo para recibir a los auditores de la Sindicatura de Procuración, quienes iniciarán una revisión sobre la aplicación de los recursos que, a través de esa dependencia, se han aplicado para la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de SARS-CoV-2.

“Me preocupan todas las auditorías, pero hay algunas que tienen mayor relevancia, traemos auditorías 2017, 2018 y 2019 que no se han solventado y cumplido, esas ya deberían estar en pliegos y observaciones administrativas o penales y no se ha procedido, esas son más importantes porque hay recursos de 4 millones, 4 millones de pesos, esas son las que, para mí, sería más importante darles curso”, declaró.

En cambio, comentó, la que va a empezar la Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño a partir del miércoles, es solo por la comprobación de la entrega del apoyo y se puede sustentar fácilmente.

Las otras, dijo, son por obras incompletas, obras no hechas, obras pagadas no ejecutadas, hechas fuera de la zona de ejecución, por ejemplo, el panteón, los techos pagados no ejecutados con ejercicios de 2017-2018, y ya están en la oficina de la Síndica Procuradora.

Guerra Martínez dijo que aunque las obras a las que se refiere debieron ejecutarse en la administración pasada, que presidieron Fernando Pucheta Sánchez y Joel Bouciéguez Lizárraga, corresponde a la actual administración, que encabeza Luis Guillermo Benítez Torres, sustentarlas, ofrecer información a la ASE o a la Auditoría Superior de la Federación.

Pero, aclaró, cuando se llega al último proceso, paga la falta el funcionario que estaba a cargo de ejercer los recursos o ejecutar la obra.

“En Bienestar Social no hay nada que ocultar en el caso de la entrega de apoyos por Covid-19, son apoyos muy pequeños y atomizados”, manifestó.

Dijo que ahí están los padrones para la entrega de las despensas y apoyos económicos a familias afectadas económicamente por la pandemia de Covid-19.

Entre lunes y martes, indicó, se habrán entregado 4 mil 500 despensas y 400 pesos entregados, pues además de quienes directamente se acercan al Palacio Municipal, se están llevando a las colonias populares y miércoles y viernes las llevarán a la zona rural.