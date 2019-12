No me cuida el gobierno, me cuidan mis amigas; mujeres se manifiestan en el Palacio de Gobierno con performance

El performance "Un violador en tu camino", del colectivo feminista Las tesis, nació en Chile y ya se ha adaptado en idiomas como alemán, francés e inglés

Belem Angulo

11/12/2019 | 2:46 PM

Foto: Marco Ontiveros

CULIACÁN._ Con el puño en alto y algunas portando un pañuelo verde o morado, al menos 100 mujeres realizaron un performance para pedir un alto a la violencia de género del que son víctima, y exigir a las autoridades que cumplan con su trabajo. "El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves", fue una de las frases que hicieron eco en la explanada del recinto de Gobierno Estatal. El performance "Un violador en tu camino", del colectivo feminista Las tesis, nació en Chile y ya se ha adaptado en idiomas como Alemán, Francés e inglés. La canción, acompañada de una coreografía, denuncia la falta de sensibilidad y acciones ante las violaciones, desapariciones y feminicidios, además de hacer énfasis en cómo la sociedad responsabiliza a las mujeres por ser violadas. #Un violador en tu camino

#Palacio de Gobierno

