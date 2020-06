Noroeste para iOS Lleva en tu smartphone las mejores noticias de Noroeste. ¡Se parte de nuestros suscriptores! Instalar app

No me hago prueba de Covid-19 porque no tengo síntomas, afirma AMLO

Estoy bien y me cuido, se guarda la distancia, ahora fui a la gira, en los actos hay muy poca gente, solo medios, justificó el titular del Poder Ejecutivo federal

Noroeste / Redacción

08/06/2020 | 08:46 AM

Foto: Noroeste

El Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que no se realizará la prueba del Covid-19), tras el contagio de Zoé Robledo Aburto, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien ayer domingo resultó positivo, después de estar hace pocos días en un evento con el mandatario nacional en Tabasco. "No me hago la prueba porque no tengo los síntomas. Afortunadamente estoy bien y me cuido, se guarda la distancia, ahora fui a la gira, en los actos hay muy poca gente, solo medios", justificó el titular del Poder Ejecutivo federal durante su conferencia de prensa matutina. El titular del IMSS confirmó su contagio la noche de ayer e informó que "se mantiene vigilancia epidemiológica del caso y de sus contactos". Apenas el viernes pasado, Robledo Aburto estuvo en la conferencia de prensa matutina presidencial que se llevó a cabo en Tabasco, con la presencia del secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez. "Afortunadamente estoy bien, estoy siguiendo las recomendaciones de los médicos [...] Todos tenemos que cuidarnos, no salir de casa si no es indispensable", subrayó el político tabasqueño, quien argumentó que la prueba solo debe realizarse a personas con síntomas como tos seca, dolor de cabeza y fiebre. "Estoy bien, estoy siguiendo las recomendaciones de los médicos y los especialistas, que debemos seguir todos, independientemente de nuestro cargo, desempeño o trabajo. Todos tenemos que cuidarnos, no salir de casa si no es necesario", reiteró López Obrador. A pesar de los cuestionamientos, López Obrador reinició sus giras la semana pasada por estados del sureste del país, donde supervisó el avance del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Sin embargo, este lunes, el propio mandatario nacional reconoció la importancia de seguir con las medidas de higiene y distanciamiento social para contener la propagación de la enfermedad. Por ello, informó que aún no está confirmada su visita a Estados Unidos prevista para julio próximo, con motivo de la entrada en vigor del T-MEC. Aun así, defendió sus giras nacionales, al insistir que "es muy importante visitar los estados" para que "el pueblo no se sienta abandonado". - Con información de EFE #AMLO

#Prueba de Covid-19

#Zoé Robledo

#IMSS

