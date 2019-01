No me interesa la Gubernatura en 2021: Químico Benítez

El Alcalde de Mazatlán señala que su objetivo en mente es elevar la calidad de vida de los mazatlecos; rechaza división en Morena

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN._ En medio de las diferencias que arrecian en las filas de Morena Sinaloa, el Alcalde de Mazatlán negó tener puesta “la mira” en la candidatura a Gobernador en 2021.

“No me interesa el 2021, me interesa gobernar para que Mazatlán detone, para que Mazatlán crezca y elevar la calidad de vida de los mazatlecos”, subrayó Luis Guillermo Benítez Torres.

Lo que le encomendó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, expuso “El Químico”, es que dedicara su energía a la ciudad porteña.

“A mí Andrés Manuel me dijo ‘te encargo Mazatlán’ y yo me encargo de Mazatlán, y ahí voy a estar, mientras sea necesario, no me interesa el 2021”, remarcó.

Esta declaración fue realizada por “El Químico” en el marco de los señalamientos de que Morena Sinaloa vive ya una lucha anticipada por el poder, de cara a la sucesión de 2021.

Esta tesis se intensificó con la división de la bancada de Morena en el Congreso local, por las reasignaciones del presupuesto.

Por un lado, está la mayoría que comanda Graciela Domínguez Nava, quien trabajara en equipo con el hoy Senador Rubén Rocha Moya.

Y por otro un grupo de diputados que encabeza Victoria Sánchez Peña, madre de Merary Villegas, Diputada federal, a quienes se vincula al equipo de Benítez Torres.

Los propios morenistas ven en esta confrontación una lucha anticipada por quién representará la candidatura de Morena para 2021.

Benítez Torres refuta esta versión, de que se trabaje ya para apuntalar una candidatura.

Y, desde su óptica, no hay divisiones en Morena.

“No lo consideramos así, todos venimos de diferentes orígenes, que tuvimos una coyuntura política, pero los que venimos del mismo lugar nos vamos a reagrupar finalmente, porque es nuestra esencia;

“En Mazatlán yo estoy gobernando con la esencia de Morena, lo digo abiertamente”, manifestó.

--¿No ve división en Morena usted, Químico?

--No para nada, mira vienen muchos compañeros que desconocían el movimiento, nos debemos al pueblo, de tal manera que muchos de ellos (diputados de Morena) no captan cómo está esto.

Pero al final, sostiene, las cosas volverán a su nivel.

“Como dice la canción aquella ‘las piedras rodando en el camino se encuentran’ y así va a suceder en Morena”, prevé.

Benítez Torres fue entrevistado en Culiacán, al asistir a la inauguración de la oficina de gestión de las diputadas federales Merary Villegas Sánchez y Tatiana Clouthier Carrillo.