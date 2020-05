No me la creo aún estar de vuelta con Venados: José Guadalupe Luna

El mochitense se prepara muy bien para cuando inicie la campaña invernal

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Una temporada bastó para que nuevamente José Guadalupe Luna regresara al equipo de sus amores, aunque reconoció que aún no se la cree estar de vuelta con Venados de Mazatlán.

El mochitense jugó la temporada pasada con Sultanes de Monterrey, luego de haber sido tomado en el draft para los equipos de expansión, pero esta vez llega al puerto en cambio por el receptor Gilberto Galaviz.

“Estoy muy emocionado, de hecho no me la creo todavía, sabía que iba a volver, es por eso que me estoy preparando muy bien para cuando llegue la temporada, me siento muy orgulloso de pertenecer a Venados, creo que es el equipo de mis amores”, expresó Luna.

Luna debutó en la Liga Mexicana del Pacífico la edición 2015-2016, con apenas 10 juegos, hace dos años registró un poco más de participación al ver acción en 20 cotejos, sin alcanzar la oportunidad real.

“Va a ser mi segunda etapa como Venado, me siento la verdad con mucho compromiso de defender la camisa de Venados, entonces me estoy preparando muy bien desde que recibí la noticia de que regresaba a Mazatlán”.

El pasado invierno con Sultanes de Monterrey jugó 30 partidos, tiempo que le valió disparar dos jonrones y empujar ocho carreras para un porcentaje de .235 de bateo.

El pelotero de 27 años aseguró que ha tomado mayor experiencia y responsabilidad en su carrera en esta su segunda versión con Venados.

Adelantó que ha cambiado en el aspecto físico al mantener una dieta para ser más ágil.

“Estoy listo para lo que se me diga, el trabajo que estoy llevando a cabo me ayudará a jugar infield o outfield, debido a que me siento muy comprometido con la camisa de Mazatlán porque tengo que hacer buen trabajo y lo voy a lograr”.