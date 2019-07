No me lo esperaba, pero me emociona: Fernando Valenzuela

CANCÚN._ La Liga Mexicana de Beisbol eligió el sábado 6 de julio como el día en el que se rendirá tributo, al tiempo de retirar en todos los equipos del circuito el número 34, utilizado durante su trayectoria en Grandes Ligas por Fernando Valenzuela Anguamea, hoy presidente del consejo de administración de los Tigres de Quintana Roo, fecha que finalmente llegó. Es por ello que este viernes Fernando Valenzuela, acompañado de su hijo Fernando Valenzuela Burgos, presidente ejecutivo de los bengalíes, y Rodrigo Aguirre Aguilar, gerente general, se reunieron con los medios de comunicación para dar a conocer los detalles de la gran ceremonia sabatina. “Estoy muy agradecido con los directivos de la Liga Mexicana de Beisbol y por supuesto con todos los jugadores por este día tan maravilloso en mi vida y en el de toda mi familia. “La intención es disfrutar al máximo este día, esperando al público ya que lo que logré en mi carrera, siempre fue bien recibido por la afición, así que los esperamos en el estadio Beto Ávila”, dijo Fernando “Toro” Valenzuela. Durante la rueda de prensa, Valenzuela Anguamea se mostró feliz, emocionado y en ocasiones nostálgico al recordar varios pasajes de su brillante trayectoria. Las plazas de Tijuana, Monclova, Nuevo Laredo, Monterrey, Mérida, Villahermosa, Campeche y desde luego Cancún, serán las que vivan este gran momento. En el Beto Ávila la cita será a las 19:00 horas para el segundo juego de la serie entre los Tigres de Quintana Roo y Rieleros de Aguascalientes. LEER: La LMB celebrará el Día de Fernando Valenzuela #LMB

