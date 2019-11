No me quita el sueño, dice Alcalde de Mazatlán sobre denuncia penal de ex funcionarios

Los ex directores del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Marsol Quiñónez Castro, y Óscar Blancarte Pimentel, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para que “El Químico” Benítez sea juzgado por omisiones para combatir la corrupción dentro de la Comuna

Netzahualcóyotl Ceballos

20/11/2019 | 12:47 AM

Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. Foto: Andrés García

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aseguró que “no le quita el sueño” la denuncia penal de sus ex funcionarios municipales en su contra por presuntos actos de corrupción dentro del Ayuntamiento de Mazatlán. “La verdad es que eso no me preocupa, cuando tenemos principios, honestidad, es lo que menos nos preocupa, no me quita el sueño, ¿eh?”, declaró al cabo del desfile conmemorativo a la Revolución Mexicana. “Pero respeto, están en todo su derecho de hacer lo que gusten, pero les aseguro que seguro que no pasa de ahí”. Ayer, los ex director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Marsol Quiñónez Castro, y Óscar Blancarte Pimentel, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para que “El Químico” Benítez sea juzgado por omisiones para combatir la corrupción dentro de la Comuna. #Luis Guillermo Benítez Torres

