No me voy a prestar a juegos de campaña: Mylai Quintero - Noroeste

No me voy a prestar a juegos de campaña: Mylai Quintero

Quintero Beltrán dejó su cargo como titular de Acuario Mazatlán a raíz de que fue sometida a proceso de investigación por el caso del tiburonario.

Fernanda González

La ex directora de Acuario Mazatlán Mylai Quintero Beltrán aseguró que no se prestará a juegos de campaña, luego de que hace una semana apareciera un supuesto audio en las redes sociales sobre una coversación entre ella y un buzo, sobre el asunto del tiburonario.

"Yo no me voy a enredar, ya sabes que son tiempo electorales, yo no estoy en una candidatura, no sé por qué están ahorita con ese asunto, yo siempre me he mantenido al margen y el asunto lo tienen las autoridades, ellas son las personas y la instancia pertinente que estará dando el dictamen en su momento", dijo.

Noroeste le cuestionó si la voz del audio corresponde a la suya, por lo que dio a entender que el audio pudo ser editado.

"Pues mira ahorita ya ves como se manejan los medios de comunicación, los audios, juegan con las, pegan y cortan y editan. Entonces, te digo, yo no me voy a prestar a estos juegos de campaña", dicho