No necesito que CEDH y medios me digan qué hacer, dice Alfaro sobre río que infecta a niños en Jalisco

Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco, aseguró que su administración ha implementado una serie de obras enfocadas al saneamiento del río Santiago. Sin embargo, destacó, es imposible dar resultados en esta labor en su primer año al frente del estado.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– Un estudio realizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP)entregado en 2011 a la Comisión Estatal del Agua (CEA) de Jalisco reveló los elevados niveles de contaminación en el Río Santiago, en Jalisco, lo que ha provocado enfermedades y muerte entre adultos y menores. Al respecto, el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez afirmó este lunes que él no necesita que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) o los medios de comunicación le digan lo que tiene qué hacer, y aseguró que su administración está trabajando para resolver este problema, pero los resultados no serán inmediatos.

“No necesito que la Comisión me haga recomendaciones sobre lo que tenemos que hacer en el Río Santiago, lo estoy haciendo desde el primer día de mi Gobierno”, replicó el mandatario, luego de que el domingo pasado también en SinEmbargo se publicara un amplio reportaje que enfatiza la omisión de los gobiernos jaliscienses al embargar el estudio de la UASLP durante 10 años. Esto es considerado por especialistas y grupos civiles como una muestra de que las industrias llevan décadas envenenando a niños, jóvenes y adultos de varios pueblos en torno al río, con la complicidad de las autoridades de ese estado.

A través de un video compartido en sus redes sociales, Alfaro Ramírez, quien es militante del Partido Movimiento Ciudadano (MC), respondió a una serie de críticas a su mandato debido a la falta de resultados en el saneamiento del Río Santiago, surgidas a raíz de la publicación de dicho estudio.

Alfaro Ramírez aseguró que su Gobierno ha implementado una serie de obras enfocadas al saneamiento de dicho cuerpo de agua. Sin embargo, destacó que es imposible dar resultados en esta labor en su primer año al frente del Estado.

“No se necesitan más que dos dedos de frente para entender que los trabajos que estamos haciendo hoy no van a dar resultados de inmediato, la calidad del agua no va a mejorar ahorita, va a mejorar cuando las obras estén terminadas. Si alguien espera que ahorita la calidad del agua del Rio Santiago, pues eso no va a pasar”, dijo.

En su mensaje, el Gobernador jalisciense criticó la labor de la CEDH al emitir “macrorecomendaciones” a su administración, pues, dijo, no necesita que nadie le diga que es lo que tiene que hacer.

“Me llama la atención ese ánimo de aparecer, tal vez para justificar su trabajo y su cheque, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que ahora dice que va a hacer una nueva macrorecomendación. No necesito que la Comisión me haga recomendaciones sobre lo que tenemos que hacer en el Río Santiago, lo estoy haciendo desde el primer día de mi Gobierno”, aseveró.

El mandatario jalisciense invitó al Presidente de la CEDH y a los medios a una “megaexcursión” el próximo miércoles para que conozcan el estado de las obras que se realizan en la entidad.

“Yo voy a organizar una “macroexcursión” para que el Presidente de la CEDH, los opinadores profesionales que escriben cosas sin saber y que lo único que hacen es criticar sin fundamento, los voy a invitar para que se ensucien los zapatos y vayamos a hacer un recorrido por todos los municipios y conozcan todas las obras. Este miércoles salimos a la 6:30 de la mañana, vamos a tener transporte y voy a preparar unos sandwiches para el camino, vamos a hacer un recorrido de todo el día, y si necesitamos quedarnos para que vean el tamaño del trabajo que estamos haciendo, nos quedamos a dormir”, anunció.

LA HISTORIA DE OMISIÓN Y CRIMEN

El domingo pasado, SinEmbargo publicó un reportaje sobre la problemática y el riesgo para la población del río Santiago.

La periodista Dulce Olvera destacó que un estudio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí entregado en 2011 a la Comisión Estatal del Agua (CEA) de Jalisco, que a su vez notificó a la Secretaría de Salud estatal, advirtió que en promedio 40 por ciento de niños de la zona tenía metales pesados en sus cuerpos como plomo o cadmio que se quedan en el organismo por décadas. Sin embargo, los funcionarios del gobierno panista de Emilio González Márquez (2007-2013) ignoraron los resultados.

El director de la CEA Jalisco en ese periodo era el panista César Luis Coll Carabias, quien estuvo preso en 2015 por presunto desvío de 3 millones de pesos durante esa gestión. El ex Secretario de Salud estatal era el Dr. Alfonso Petersen Farah, actual Vicerector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG). Además su primo Fernando Petersen Farah es el actual Secretario de Salud local.

“No lo podemos clasificar de otra forma más que de un crimen de Estado que contribuyó a la enfermedad y muerte que está ocurriendo aquí. Pedimos mínimo la cárcel para estos funcionarios que decidieron ocultar el estudio. Lo peor es que algunos de ellos se han mantenido en cargos en los dos sexenios subsecuentes [Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018) y Enrique Alfaro Ramírez (2018-actual)], es decir, no han tenido ningún escrúpulo. Nunca lo van a asumir, pero siempre ha habido un encubrimiento a la industria porque los capitales son muy grandes. Podemos acusarlos de homicidio”, aseguró Alan Carmona a este diario digital, quien pertenece a la organización Un Salto de Vida conformada por habitantes de El Salto y Juanacatlán.

El defensor dijo también que han habido muertes de niños y adultos por enfermedades crónicas como cáncer, insuficiencia renal y abortos espontáneos. También se han presentado malformaciones, daños en la piel y hasta enfermedades neurológicas como depresión o esquizofrenia que han terminado en suicidios. No descarta que estén relacionados con el ambiente enfermo.

La cláusula de confidencialidad del informe venció en noviembre pasado, pero los resultados por fin se publicaron en diciembre y los pobladores “quedaron en shock sabiendo que está uno inmerso en este ambiente enfermo y que nuestros hijos son los más vulnerables”, dijo el habitante.

También culpan de encubrimiento al doctor José Mario Márquez Amezcua, quien recibió el estudio y es Director General de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de Jalisco, y al ingeniero Ricardo Robles Varela, entonces Director de la Unidad Ejecutora de Abastacemiento y Saneamiento de la Comisión Estatal de Agua.

La coordinadora del estudio del Departamento de Toxicología Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la doctora Gabriela Domínguez Contreras, compartió en entrevista que están consiguiendo fondos a través de Conacyt o fundaciones, independientemente del Gobierno, para poder darle continuidad a los resultados de hace una década.

LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO

La doctora Domínguez Contreras presentó hace ya más de una década los resultados del estudio en una reunión con miembros de la Comisión Estatal del Agua y de la Secretaría de Salud.

En una muestra de 330 niños de seis poblados aledaños al río Santiago el arsénico (relacionado con cáncer) estuvo presente en más del 40 por ciento de los niños de Juanacatlán y La Cofradía; el cadmio (causa daño renal) fue hallado en 98 por ciento de menores de El Salto, 71 por ciento de Juanacatlán, y 84 por ciento en la Cofradía y en 77 por ciento de los de Puente Grande.

La presencia de plomo en la sangre de los niños muestreados de Juanacatlán estuvo en el 93 por ciento, y del 60 al 80 por ciento de los niños de El Salto y Juanacatlán presentaron ácido mucónico por ingesta de benzeno, un contaminante asociado a cáncer.

“Encontrar tantos metales en tan porcentaje de niños es algo muy preocupante, porque ahí no vemos el efecto en cada uno de ellos de manera aislada, sino es un efecto combinado donde se dan sinergias y se potencian los daños”, dijo en entrevista con SinEmbargo la doctora Gabriela Domínguez.

“El plomo y el cadmio son metales que se quedan en el organismo. El plomo se aloja en hueso y puede permanecer hasta 60 años, y el cadmio se aloja en riñón y ahí se queda hasta 40 años. Al hacer daño por el resto casi de la vida útil de las personas, no hay una reversibilidad posible”, explicó.

En los determinantes sociales el estudio documentó que en El Salto, la población más afectada por tóxicos, el 28 por ciento no era derechohabiente hace una década y otro 12 por ciento no contaba con clínicas de salud gratuitas. En Juanacatlán, el 18 por ciento no tenía seguridad social.

– Con información de Dulce Olvera