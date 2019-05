TOMATE

No nos vamos a dejar ver la cara de mensos, queremos un buen acuerdo para tomate: AMHPAC

La cuota de 17.5 por ciento que se cobra a los importadores de tomate mexicano de EU, seguirá por lo menos durante 30 días más

Istar Meza

Es un hecho que a partir de hoy los importadores de tomate mexicano deberán pagar una cuota de 17.5 por ciento porque se terminó el acuerdo que había para suspender la investigación que busca demostrar competencia desleal por parte del producto mexicano, sin embargo, la negociación para buscar un acuerdo sigue, advirtió el presidente de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida.

"Las negociaciones siguen, seguimos trabajando como locos para llegar a un acuerdo, pero como hemos dicho anteriormente, no queremos un acuerdo malo, no nos vamos a dejar ver la cara de mensos, literalmente, queremos un buen acuerdo o si no simplemente pagamos la cuota y ya", destacó Oscar Woltman de Vries.

Dijo que la negociación va lenta pero sigue y en caso de llegar a un acuerdo, se cuenta con un periodo de 30 días para que el público pueda comentar, y luego, entraría en vigor el acuerdo, por lo que por lo menos serán 30 días más en los que se tendrá que pagar la tarifa compensatoria.

"El importador es el que paga la cuota, no el exportador, y la cuota se regresa en caso de que lleguemos a un acuerdo; la negociación sigue en pie, hay juntas constantemente, hubo una ayer, habrá una hoy, las asociaciones de tomate siguen trabajando en este tema, no quitamos el dedo del renglón como dicen, las propuestas se siguen trabajando, cuando haya un acuerdo se publicará y en ese momento entra el periodo de 30 días legales para que el acuerdo entre en vigor", advirtió.

Dijo que esta situación genera mucha incertidumbre, por lo que no es conveniente, ya que habrá productores que serán enfrentados por los importadores, que querrán cobrar la tarifa dumping al productor.

"Va a haber mucha incertidumbre, van a haber importadores que ya no van a querer comprar de México, hay importadores que sé le dicen al productor mexicano: 'Oye, yo ya no voy a ser importador, tú como productor mexicano deberás importar a Estados Unidos', y la cuota le cae al productor mexicano, habrá invernaderos que van a perder si no tiene la capacidad de pagar, porque al convertirse en importador la tienes que pagar tú", señaló.

Dijo que es un tema complicado, que no es agradable y no es lo que se buscaba, por eso las asociaciones han trabajado incesantemente en los últimos cuatro meses para lograr un acuerdo, pero no se logró, y es preferible no lograr un acuerdo, que lograr uno malo que dure cinco años.

Destacó que en muchas partes de México están concluyendo las exportaciones, pero hay otras zonas que van comenzando y se enfrentan completamente a este proceso, ya que comienzan cosecha esta semana, zonas en el bajío que están durante todo el año, por lo que es un problema nacional al que al fin de cuentas todos los productores de tomate se van a enfrentar.

"Podemos llegar a un acuerdo mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, dos meses, finalmente límite de negociación no hay, al final de cuentas las consecuencias negativas ya están, pero podemos llegar a un acuerdo en junio que entre en vigor en agosto, todavía podemos negociar y lo seguimos haciendo", refirió.

Dijo que el acuerdo ha estado en pie 22 años y ha tenido beneficios para ambos lados, la producción en ambos países ha crecido y el acuerdo brinda seguridad, estabilidad, y dentro de un marco político estable estimula inversiones, crecimiento, se genera más trabajo, más exportación, por lo que es un ambiente propicio para lograr un acuerdo y seguir desarrollando la industria.

"La cuota dumping que están cobrando ahorita finalmente se va a cobrar al consumidor, entonces el 17.5 por ciento del precio de compra tendrá su incremento en el precio del producto en las tiendas de Estados Unidos, y ese incremento puede llegar a ser el doble y entonces el consumidor de Estados Unidos va a estar pagando más por el tomate en lo que no hay acuerdo", refirió.

El presidente de AMHPAC dijo que lo mejor es lograr un acuerdo favorable para ambas partes y es en lo que se sigue trabajando.