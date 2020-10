No nos van a presionar con tapar la Avenida Obregón; se les puede cesar por dejar el trabajo: Estrada Ferreiro a Stasac

El Alcalde de Culiacán reconoce que hay un adeudo con los empleados del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, pero asegura que la protesta tiene un fin político

Antonio Olazábal

Tapar la Avenida Álvaro Obregón no servirá de nada y se puede cesar a los empleados del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán por dejar sus labores para bloquear una vialidad argumentando que se les deben becas y pagos a personal jubilado, afirmó Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán.

El pasado jueves basificados del Stasac, así como jubilados se manifestaron exigiendo que se les pague lo que se debe; Julio Duarte Apan, líder del Sindicato, afirmó que la deuda ascendía a 30 millones de pesos, esto entre becas y pagos a personal jubilado.

El primer Edil señaló que en efecto, se les debe aproximadamente un millón y medio de pesos por el concepto de becas, monto que aseguró se les pagará a más tardar el 30 de noviembre, y si no se les ha dado, es porque de momento la Comuna no tiene recursos para hacerlo.

Añadió que el bloqueo de la Obregón no es más que un fin político, y que habrá consecuencias para aquellos empleados que dejaron sus puestos de trabajo para tapar la principal vialidad de la capital del Estado.

"No nos van a presionar con lo que hicieron ayer, yo nada más les digo que va a haber consecuencias si hacen cosas indebidas, porque en horas laborales la gente tiene que trabajar, salirse de trabajar para irse a bloquear la Obregón, porque esto tiene un fondo político, no es un fondo laboral, ¿que no pueden esperarse 15 días a que tengamos dinero para darles el dinero que nos falta? No estamos negándonos a pagarlo", sostuvo.

"Simplemente abandonan el trabajo y se levantan actas, y se les puede cesar, y si quieren que eso hagamos, lo vamos a hacer, porque eso quiere que hagamos la gente que está tras de él, para luego manifestarse porque somos represivos, yo me la sé, yo no me chupo el dedo", aseveró.

El Presidente Municipal subrayó que está consciente de que se les deben recursos, sin embargo no hay dinero para pagarles, pero está en la disposición de hacerlo.

"No hay nada que negociar, porque si no tenemos dinero para pagar una prestación que están reclamando, ¿con qué la vamos a pagar? La vamos a pagar en cuanto tengamos dinero, él lo sabe perfectamente, ya lo hemos platicado", indicó.

"De inicio, no hay clases, no ocupan para zapatos, para uniformes, no ocupan para nada ahorita, pero es parte del contrato colectivo, y para demostrar que lo íbamos a cumplir, pagamos no sé cuantos miles de apoyos, y están diciendo que faltaban, 'entonces si faltan páguenlos', dijo la tesorera, pensé que eran 70-80, no, faltan como 500, en este momento ya no tenemos dinero", explicó.

Estrada Ferreiro mencionó que ya había un acuerdo para pagar lo que se les debe, pero de momento es imposible, ya que la Comuna no cuenta con los recursos necesarios.

"Cuando empecemos a recaudar, con el Buen Fin y todo eso, ya sabe él (Julio Duarte Apan), ya se lo dijimos, le vamos a pagar el resto, ya habíamos quedado en eso, luego nos habla y nos dice 'que si no nos abona o pagan ya, nos vamos a manifestar' ¿en razón de qué? 'Pues en razón de que la gente me está presionando', ¿y por que me presionen a mí voy a sacar dinero de las piedras? Claro que no, no tengo el dinero".