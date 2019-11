‘No podemos hacer nada por él’, dice Emma Coronel sobre ‘El Chapo’ [VIDEO]

La esposa del capo sinaloense participó en el reality show televisivo Cartel Crew, producido por la cadena de paga estadounidense VH1

Noroeste / Redacción

Emma Coronel Aispuro, esposa del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, afirmó que no puede hacer nada por el narcotraficante sinaloense, ya que la sentencia que las autoridades de Estados Unidos le dictaron es inapelable.

“La mayor parte del tiempo trato de ser positiva y no engancharme en lo que ya pasó, ya no podemos hacer nada por él”, comentó durante su participación en el “reality show” televisivo Cartel Crew, producido por la cadena de paga estadounidense VH1.

Además, la mujer de 30 anos de edad indicó que antes de que “El Chapo” fuera capturado, tenía proyectos en marcha, como el lanzamiento de una marca de ropa con el nombre del capo.

“Estoy muy emocionada de empezar este proyecto porque fue una idea que tuvimos cuando todavía estaba libre, estoy tratando de hacer lo que él quería”, abundó Coronel Aispuro.

La esposa del ex líder del Cártel de Sinaloa también lamentó que las personas la juzguen sin conocerla ya que, dijo, a pesar de la polémica que rodea su vida, ella se considera una mujer normal.

#CartelCrew es un programa enfocado en la vida cotidiana de personas o familiares vinculados en algún momento con carteles de narcotráfico. https://t.co/S9tIcFBzjp — Prensa Libre (@prensa_libre) 20 de noviembre de 2019

“A veces quieres hacer lo que ves que hacen todos a tu alrededor. Yo me considero una mujer normal y me pasa mucho que las personas me juzgan sin conocerme y muchos empiezan a atacarte y entonces dices ‘no puedo hacer esto’”, indicó Coronel Aispuro.

La esposa de “El Chapo” participó en el séptimo episodio del “reality show”, conducido por Michael Blanco, hijo de Ana Griselda Blanco Restrepo, alias “La Madrina de la Cocaína”, una narcotraficante colombiana, cabecilla del Cartel de Medellín.

El programa de televisión fue estrenado en enero pasado, y narra las historias de familiares y personas cercanas a capos del narcotráfico.

Guzmán Loera fue condenado el pasado 17 de julio, por el juez federal estadounidense Brian M. Cogan, en la sala 8D de la Corte del Distrito Este de Nueva York, a una cadena perpetua y el pago de 12 mil 166 millones 191 mil 704 dólares.

De forma simultánea a la cadena perpetua, por el cargo de portación de arma, “El Chapo” fue sentenciado a 30 años de prisión más, aunado a que por el delito de lavado de dinero, al capo sinaloense le dieron 240 meses de cárcel, estos últimos concurrentes.

Después de escuchar la sentencia dictada por el juez federal, el narcotraficante mexicano saludó a la distancia a su familia y se puso la mano en el pecho.

“El Chapo”, de 62 años de edad, intercambiaba miradas, sonrisas, y hasta besos lejanos, con su esposa Emma Coronal Aispuro, presente en la Sala 8D de la Corte neoyorquina.

El capo sinaloense fue trasladado a mediados de julio, del Centro Correccional Metropolitano (MMC, por sus siglas en inglés), en Nueva York -cárcel en la que estuvo recluido desde que fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero del 2017-, a la prisión de máxima seguridad Florence ADMAX, en Colorado.