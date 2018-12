No podemos tener mando militarizado en un país democrático: Tatiana Clouthier sobre la Guardia Nacional

La legisladora criticó el mando militarizado que se pretende imponer en la iniciativa que presentó el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)

Noroeste / Redacción

Durante su participación en la reunión plenaria de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Congreso de la Unión, la legisladora Tatiana Clouthier Carrillo criticó el mando militarizado que se pretende imponer en la iniciativa que presentó el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que reforma 13 artículos de la Constitución (13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123) para crear la nueva Guardia Nacional.

“Nomás quisiera que quedaran algunos puntos para la Comisión, que es la que al final del día será la encargada de redactar el dictamen, a mí me mortifica que en algunos artículos, como en el 16 y el 21, se confundan, bueno, se incluye tanto la seguridad pública, como la seguridad privada, y reitero que el artículo 129 constitucional habla que en tiempo de paz no pueden ocuparse las Fuerzas Armadas de la Seguridad”, dijo la hija del finado Manuel Jesús Clouthier del Rincón, “Maquío”.

“Valdría la pena atender eso. La otra parte que creo fundamental es el tema tiene que ver con el mando, no podemos estar con un mando militarizado en un país que es democrático, esto tendría que ser o sería una contradicción propiamente, tendríamos que tener en el mando un civil, o un mando mixto como en otros lugares del mundo está. Y sí me preocupa a veces que pensemos que porque la gente está, sí tenemos una situación de crisis enorme”, señaló la ex coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador.

“El desastre que nos han dejado los gobiernos anteriores, si muestra una crisis y así lo habló el comisionado, sin embargo, creo que no estamos escuchando que hemos estado hablando de ir desmilitarizando, no sacar a los militares de una, e ir preparando a las policías locales y estatales, lo cual es fundamental”, abundó la vice coordinadora del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro en la LXIV Legislatura.

“Sin embargo, si ponemos nomás a los militares y no preparamos lo demás, pues los militares nunca se habrán de ir a su casa, y si los militares fallan, la pregunta es: ¿dónde quedamos como país? ¿Quién se hará cargo de qué?”, abundó la legisladora, quien propuso el proyecto de iniciativa de Morena también tuviera la opinión de las comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública.

Tatiana Clouthier durante el concierto de Roger Waters.

“Entonces creo muy delicado este punto. También me parece fundamental el artículo 76, en donde no es posible que le estuviésemos queriendo quitar al Senado facultades, cuando tendremos que tener pesos y contrapesos para que no sea una autoridad la que única decida qué y cuándo se utilizan las Fuerza Armadas”, abundó Clouthier Carrillo sobre la iniciativa presentada en tribuna el pasado 20 de noviembre, por la diputada de Morena, María Guillermina Alvarado Moreno, la cual se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

“No porque la gente diga: ‘no funciona la Policía Municipal, no funciona la Policía Estatal’, vamos a militarizar por decreto constitucional, por llamarlo de alguna manera, al país. Son dos tareas y tenemos que cuidar lo que ya fracasó, no se puede repetir lo mismo, que ya nos mostró que no ha funcionado”, indicó la sinaloense durante su participación en la Comisión que preside Miroslava Carrillo Martínez, también diputada de Morena.

No olvidemos nuestro derecho y deber como ciudadanos. ¡Hagamos patria todos los días! 🇲🇽 pic.twitter.com/V6OrpKl4gs — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) 10 de diciembre de 2018

El pasado 14 de noviembre, el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó el Plan Nacional de Seguridad, en donde se contempla la creación de la Guardia Nacional, la cual estará integrada por la policía militar, naval, elementos de la Policía Federal, así como de civiles, y que será encargada de la seguridad pública en el país, cuyo territorio estará dividido en 266 coordinaciones.

La iniciativa presentada por Morena contempla que la actuación de la Guardia Nacional sea sujeta a revisión por parte del Ejecutivo Federal en coordinación con el Poder Legislativo, en un plazo de 3 años, a partir de su implementación.

Asimismo, establece que los elementos de la Guardia Civil que cometan un delito o falta serán juzgados por fuero civil y no por fuero militar. Por tal motivo también se reconocerá la plena jurisdicción de la Corte Penal Internacional sin limitaciones ni condicionamientos.

En lo que respecta a su formación, la iniciativa contempla que la Guardia Nacional tendrá su propio régimen que preverá requisitos de acceso, permanencia, ascenso y capacitación de sus elementos, en materia de uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.