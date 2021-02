En redes sociales

No pueden con esta potra: Jeni de la Vega explicó por qué Christian Nodal la bloqueó de redes sociales

La participante de Enamorándonos contó a través de una transmisión en vivo que el cantante de regional mexicano Christian Nodal la bloqueó luego de que él la invitara a salir

Noroeste / Redacción

La modelo Jeni de la Vega, conocida por su participación en el programa de televisión Enamorándonos, habló sobre las supuestas razones por las que Christian Nodal pudo haberla bloqueado de redes sociales después de que el cantante la invitara a salir.

“¿Por qué te bloqueó Christian Nodal?”, leyó la modelo en una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de Instagram, “Porque todos me bloquean. ¡Ay, no!¿Por qué son así? No pueden, no pueden con esta potra, por eso me bloquean”.

“Siempre termino bloqueada, no sé por qué (...) Porque castrosa no soy, yo ni los busco ni nada. Yo creo que como no les hago caso se enojan y me bloquean”, continuó la también conductora de televisión.

Durante esta dinámica con sus seguidores, Jeni insinuó que fue ella quien rechazó a Christian luego de que él la invitara a salir después de verse en Cali, Colombia. Sin embargo, no dio más detalles sobre esta supuesta invitación.

Christian Nodal y Luisa Fernanda Macías.

“No sé por qué me bloqueó, sólo una vez que vino aquí a cantar me invitó a salir... Y ya no les voy a contar más porque son bien chismosos”, concluyó la colombiana.

No es la primera que salen a la luz algunos detalles de la vida amorosa del cantante sonorense. Antes del mediático romance que protagoniza con Belinda, Christian Nodal tuvo otro gran amor que le sirvió de inspiración.

Se trata de una joven que de nombre Fernanda, quien argumentó hace unos días que el romance que compartió con Nodal lo llevó a componer “Te fallé”, uno de sus más grandes éxitos.

Desde su cuenta de TikTok, la joven Luisa Fernanda Macías destapó que su noviazgo con Nodal terminó por una infidelidad, y a que a la distancia, aún tiene presente lo vivido con su expareja.

“¿Ubican la canción ‘Te fallé' de Nodal?... Básicamente Christian hizo esa canción para mí. Él cuenta la historia de lo que pasó entre nosotros. Y nada, efectivamente Christian Nodal me falló”, comenzó su relato hace unos días cuando también mostró fotografías como evidencia.

De acuerdo con lo relatado por la joven, ambos se conocieron cuando estudiaban el nivel medio superior y ella lo impulsó a seguir sus sueños en la música. Además, aseguró que su relación concluyó en buenos términos.

“Me contaba de sus sueños, de lo lejos que quería llegar, de lo mucho que le gustaba la música. Me decía ‘no sé qué estoy haciendo en la escuela, yo quiero cantas, lo mío es la música’. ¡Y se vale! Yo le decía ‘Christian, primero termina la prepa’... yo lo ayudaba muchísimo’, comentó en una serie de videos que compartió en la plataforma digital.

“Fue una etapa bonita que disfruté muchísimo con él. Yo le di su oportunidad... pero, él siempre me lo dijo 'yo tengo un problema y soy muy cabr*n y mi debilidad son las mujeres'”.

La usuaria de TikTok contó que la relación terminó por una infidelidad del cantante que los llevó a alejar sus caminos, pues ella no permitió una conducta así. Además, resaltó que fueron amigos cercanos hasta que Nodal consiguió la fama y se despidió por una red social:

“Cuando terminamos por mi culpa fue lo más inmaduro que he hecho y es algo de las cosas que me arrepiento. Hasta ahora se ve el valor de las personas y sé que reales quedan cosas, gracias por apoyarme, dado cariño y siempre intentar volverme mejor persona. Te prometo que lo valoro”, escribió Nodal en un mensaje que la usuaria compartió.

La joven aceptó que en este mensaje de su expareja pudo comprobar su calidad humana y la hizo sentir “súper bonito”.

Informó Infobae.