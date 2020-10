No puedo permitir que interroguen a mis soldados, decía Cienfuegos por caso Ayotzinapa

El divisionario lamentó en esa ocasión lo sucedido con los 43 normalistas, pero insistió que involucrar al Ejército es algo muy grave

Sinembargo.MX

Ciudad de México.– En octubre de 2015, más de un año después del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo que los militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, no tenían qué declarar sobre la desaparición de los 43 estudiantes porque, expuso, no había un señalamiento claro que los involucrara en los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014.

“Yo he estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados. Primero porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento. Nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas. El convenio que hace el Gobierno de la República con la Comisión Interamericana [de Derechos Humanos] en ningún momento dice que pueden interrogar. No es posible, las leyes no lo permiten. No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito, ¿qué quieren saber?, ¿qué sabían los soldados?, está todo declarado. Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales”, dijo Cienfuegos Zepeda en una entrevista difundida en el espacio del periodista Joaquín López-Dóriga en Televisa.

El General Salvador Cienfuegos lamentó lo sucedido con los 43 normalistas, pero insistió que involucrar al Ejército es algo muy grave. Comentó que el día del ataque contra los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos personal militar se comunicó con la Policía Municipal de Iguala para saber si estaba ocurriendo un enfrentamiento.

“El comandante del batallón habló con el director de Seguridad Pública Municipal, le preguntó que qué había. Le dijo: no hay nada, no hay ningún enfrentamiento con los estudiantes, no tenemos ningún detenido, no ha habido disparos, tenemos controlados los accesos. Eso le dijo el director de la policía que anda huyendo. Se le habló al de la Policía estatal: no vamos a participar si no me giran la instrucción de participar. Bueno, entonces que esperan”, dijo el entonces Secretario de la Defensa Nacional a la televisora.

ÓRDENES DE CAPTURA CONTRA MILITARES

El 26 de septiembre de 2020, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se giraron órdenes de aprehensión contra militares que habrían participado en el caso Ayotzinapa.

“Se decía que si estaba involucrado el Ejército en la desaparición de los jóvenes, había que proteger al Ejército. Yo desde entonces sostenía lo contrario: que si se aclaraba que habían participado militares se tenía que decir, comprobar y castigar a los militares”, dijo el mandatario frente a padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.

“Y eso en lugar de afectar, fortalecía a las fuerzas armadas. Y eso es lo que estamos haciendo. No sólo se están dictando órdenes de aprehensión contra ministerios públicos o el señor Zerón, también contra mandos militares”, añadió.

Y quiero que lo sepan: se han otorgado más órdenes de aprehensión contra militares, que se van a ejecutar. El que haya participado va a ser juzgado, indicó el mandatario desde Palacio Nacional.

“Ese es un avance: el que no exista encubrimiento. Hay, desde luego, resistencias, porque no termina de irse el viejo régimen corrupto y autoritario. Todavía están ahí enquistados. Pero no van a poder detener la voluntad de que se haga justicia. Y ese es el otro elemento favorable: no hay espacios para la impunidad y somos muy perseverantes, somos muy tercos, y hay evidencia de ello. No nos vamos a cansar”, expuso López Obrador.