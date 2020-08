‘No puedo reconocer algo que no he hecho’: Alcalde de Mazatlán

Luis Guillermo Benítez Torres dice que si con eso queda satisfecha, pedirá disculpas a la Sindica Procuradora

Alma Soto

MAZATLÁN._ “Yo no puedo reconocer algo que nunca he hecho, por eso me estoy defendiendo, todavía me quedan dos instancias, pero si con eso queda satisfecha la Síndica Procuradora, le pediré disculpas”, declaró el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Lo anterior, respecto al nuevo llamado que realizó el Tribunal Estatal de Electoral de Sinaloa, en el que se le ordena que le ofrezca la disculpa en sesión de Cabildo cinco días después de que se reciba la notificación, que se publique en estrados y en un diario de circulación local.

Benítez Torres señaló que con gusto le ofrecerá disculpas a la Síndica Procuradora Elsa Bojórquez Mascareño, pero no se comprometió a que las dependencias a las que la Síndica solicitó revisión, le abran las puertas.

“Pregúntele a cada director, a ver qué le dicen yo no me meto”, expresó.