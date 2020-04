Â¿No que un paciente recuperado de Covid-19 queda inmune? La OMS analiza casos de doble contagio

¿No que un paciente recuperado de Covid-19 queda inmune? La OMS analiza casos de doble contagio

¿Un paciente recuperado de COVID-19 puede volver a contagiarse? La OMS investiga los casos de algunos pacientes en Corea del Sur que volvieron a dar positivo en coronavirus. Otro caso es el de José Alberto Marrero, presidente del equipo de futbol Atlético de San Luis, quien reveló que dio positivo por segunda vez

Sinembargo.MX

12/04/2020 | 12:09 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– Es un balde de agua fría. No hay cura, no existe todavía una vacuna, y ahora la OMS investiga lo que podría modificar por completo los avances que el mundo creía tener sobre el nuevo coronavirus (Covid-19): que un contagiado puede volver a enfermar. Nos habían dicho que uno que sanaba básicamente era inmune. Pero no. El caso del Presidente del Atlético de San Luis y otros en serie en Corea del Sur modifican la regla.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) investiga los casos de algunos pacientes con Covid-19 que, según advirtieron el viernes las autoridades de Corea del Sur, dieron positivo en coronavirus después de haber obtenido un resultado negativo previamente y haber recibido el alta, informó la agencia Reuters.

Funcionarios surcoreanos informaron que 91 pacientes habían dado positivo nuevamente. Desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea sospechan que el virus se podría haber “reactivado” en estos enfermos, en lugar de que los pacientes se hubiesen reinfectado.

“Estamos al tanto de estos informes de personas que han resultado negativas para Covid-19 utilizando pruebas de PCR y, pasados unos días, la prueba resultó positiva nuevamente”, han confirmado fuentes de la OMS a Reuters. “Estamos estrechamente vinculados con nuestros expertos clínicos y trabajando arduamente para obtener más información sobre esos casos individuales. Es importante asegurarse de que cuando se recolectan muestras para analizar a pacientes sospechosos, los procedimientos se siguen correctamente ”, añadieron.

Una persona contagiada puede ser dado de alta después de dos resultados negativos consecutivos, una vez que ha dejado de presentar síntomas, con al menos 24 horas de diferencia, señalaron desde la OMS. Según los estudios actuales, hay un periodo de aproximadamente dos semanas entre el inicio de los síntomas y la recuperación clínica de los pacientes con enfermedad leve por Covid-19.

Otro caso es el de José Alberto Marrero, presidente del equipo de futbol mexicano Atlético de San Luis, quien reveló que dio positivo a coronavirus por segunda vez.

“Sigo saliendo positivo, me hicieron la segunda prueba el jueves y salí positivo. Gracias a Dios lo único que siento ahora es malestar general y de cuerpo. Gracias a Dios no tengo dolor de cabeza, fiebre, que es lo que tuve al inicio cuando me dio el primer positivo”, dijo Marrero en entrevista con el diario deportivo ESPN el pasado 7 de abril.

Marrero, originario de las Islas Canarias en Las Palmas, España, dijo que el Covid-19 “es un poco traicionero” y aseguró que nadie de su familia ni del equipo de futbol ha dado positivo.

“Me han comentado que este virus es así, un poco traicionero, un día puedes estar bien y al otro mal. Gracias a Dios nadie dio positivo, ni mi familia ni el equipo. Algunos colaboradores del equipo se hicieron la prueba y dieron negativo”, expresó en esa entrevista.

El pasad 17 de marzo, el Club Atlético de San Luis informó que su director había dado positivo por Covid-19.

A través de un comunicado, el club informó que Marrero Díaz presentó sistemas por coronavirus y el lunes 16 de marzo se le realizó la prueba correspondiente al protocolo dictado por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.

“Nuestro presidente se encuentra bien, estable y atendiendo las indicaciones médicas, esto con el objetivo de recuperar su salud lo más pronto posible”, informó el club.

El número de casos confirmados de contagio por Covid-19 alcanzó ya las 1.739.533 personas en todo el mundo, de las cuales ya se han recuperado 40 mil 320, informó este domingo la OMS. Estados Unidos concentra el mayor número de casos con 530.006, seguido de España, Italia y Alemania con 166.019, 152.271 y 120.479 casos respectivamente.

En las últimas 24 horas se han añadido 3 mil 507 nuevos casos. Reino Unido es el país que más nuevos contagios ha confirmado con 8 mil 719, seguido de Italia tras reportar 4 mil 694 nuevos pacientes. A éstos se suman Francia tras registrar 4 mil 342 nuevos contagios y España con 4 mil 167 nuevos casos en el país.

Asimismo, se han confirmado las primeras muertes por Covid-19 en Argentina.

Desde su aparición, el balance global de fallecidos por coronavirus a nivel mundial es de 108 mil 729 personas, a las que se han sumado 3 mil 944 desde el último recuento de víctimas.

Las primeras noticias de esta nueva versión de coronavirus llegaron desde la ciudad de Wuhan, en China, el 31 de diciembre de 2019. Desde entonces, la infección se ha extendido por todo el continente, rompiendo las fronteras hasta asolar al resto de países del mundo.

–Con información de ElDiario.es y EFE