No queremos celebración, queremos solución: miles de mujeres marchan en la CDMX

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, cientos marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo para pedir terminar con la violencia, los feminicidios, desapariciones y en defensa de sus derechos.

Animal Político

Miles de mujeres, colectivos de madres de víctimas de feminicidio y desaparición, así como a favor del aborto y los derechos sexuales, marchan este viernes en la Ciudad de México para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Las demandas principales de madres, estudiantes, amas de casa, entre otras, son alto a la violencia feminicida, investigaciones con perspectiva de género y apegadas al debido proceso; no a la criminalización del aborto, legislación a favor de los derechos de las mujeres.

Los colectivos reprochan que hace dos días, el estado de Nuevo León reformó su constitución para criminalizar a las mujeres que aborten.

“Marcho hoy por liberación de las mujeres, por el aborto libre, seguro y gratuito, por las muertas y por las desaparecidas, por ser libres y no valientes. Marcho hoy también por las mujeres de mi familia, por mis primas pequeñas y por mi abuela a la que no dejaron estudiar medicina”, dijo Ximena Lopez.

“Estamos en la marcha del 8 de marzo para que las agendas políticas incluyan protección para nosotras. Estamos buscando que dejen de estar minimizando la violencia que sufrimos todas”, Danae Berenice López, del colectivo Voces Sororas.

En la marcha están también las desplazadas de Guerrero exigiendo justicia y seguridad para poder volver a sus comunidades. “Queremos una vida digna, ya no queremos vivir en plantón”, dice Erika Mejía, de Filo de Caballos Municipio de Leonardo Bravo.

“Estoy marchando por el feminismo, a favor del aborto, contra el patriarcado, a favor de la sororidad, de la hermandad, de que nos apoyemos unas a otras, y de que podamos decidir acerca de nuestro cuerpo”, Mariana Topete, estudiante.

“Venimos a marchar porque estamos hartas y queremos que el gobierno elimine toda la violencia que sufrimos las mujeres. Queremos que den solución a la exigencia de todos los derechos a los que no tenemos acceso, como los derechos laborales, porque la falta de estos es la principal razón por la que estamos empobrecidas”, Alicia Mendoza, del Partido Revolucionario de los Trabajadores.

“Hoy ya no hay estancias, ya no habrá refugios, que van a poner nuestros derechos a consulta, dicen, desde aquí les decimos no nos vamos a dejar”, señaló el Frente Feminista Nacional.

“No le estamos pidiendo limosna al gobierno, tenemos todo el derecho de demandar políticas públicas a favor de las mujeres”, agregaron.