No queremos la guerra con EU, dice AMLO desde Chihuahua; pide no maltratar a migrantes

La política se inventó entre otras cosas para evitar la guerra, nosotros no queremos la guerra con Estados Unidos”, dijo hoy el Presidente durante la entrega de Programas Integrales de Bienestar en Chihuahua

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy desde Ojinaga, Chihuahua, que México no quiere una guerra con Estados Unidos, esto en referencia a la amenaza que el mes pasado hizo el mandatario Donald Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos si el flujo migratorio no disminuía.

“Si estuviéramos en la escuela decíamos, a la salida nos vemos, pero resulta que ya no estamos en al escuela, estamos gobernado un país y no se puede así atender un asunto tan delicado. La política se inventó entre otras cosas para evitar la guerra, nosotros no queremos la guerra con Estados Unidos”, dijo durante la entrega de Programas Integrales de Bienestar.

El líder del Ejecutivo negó que su Gobierno utilizará medidas que violen los derechos humanos de las personas migrantes. Aseguró que ya ha hablado en otras ocasiones con Trump para reiterar esa postura porque, afirmó, a los dos países no les “conviene la confrontación”.

“Tenemos que buscar una solución que signifique que haya trabajo y bienestares en los pueblos, que la gente pueda trabajar y ser feliz donde nació, no por la fuerza, no con medidas coercitivas, eso le he dicho en dos, tres ocasiones al Presidente Donald Trump y le he escrito defendiendo esta postura, y yo celebro que ahora él haya aceptado este acuerdo, porque no nos conviene el pleito, la confrontación. Lo cortes no quita lo valiente”, expuso.

López Obrador se comprometió a atender las causas de la migración. “Ya se inició un plan al sureste y nos vamos poner de acuerdo con los gobiernos de Centroamérica y todo esto lo vamos a hacer respetando los derechos humanos, no debemos maltratar a los migrantes”, expuso.

AMLO Y LA MIGRACIÓN

López Obrador aseguró este viernes que en caso de ser necesario, México dará la nacionalidad mexicana a niños migrantes.

Durante su conferencia de prensa matutina, al mandatario aseveró que si es necesario a los niños migrantes “los hacemos mexicanos, el humanismo está por encima de la frontera”.

“En la mañana estuvo la directora del DIF en la reunión y se va a dedicar a atender a los niños migrantes, esa es la instrucción que han recibido tanto en la frontera norte como en el sur, y si es necesario los abrazamos, los protegemos y los hacemos mexicanos, el humanismo está por encima de la frontera”, aseguró el tabasqueño.