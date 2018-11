No quiero pasar tiempo con gente blanca. Son asquerosos: SinÃ©ad Oâ€™Connor

No quiero pasar tiempo con gente blanca. Son asquerosos: Sinéad O’Connor

La cantante irlandesa acusa a Donald Trump de arrojar la inmundicia satánica en su país

Noroeste / Redacción

Sinéad O'Connor, quien ahora lleva el nombre de Shuhada Davitt tras convertirse al Islam, ha escrito una serie de tuits con declaraciones que ella misma califica de "racistas".

"Lo lamento muchísimo. Lo que voy a decir es algo tan racista que nunca pensé que mi alma pudiera sentirlo. Pero, la verdad, no quiero volver a pasar tiempo con los blancos nunca más (sí es así como se llama a los no musulmanes). No por un momento, no por ninguna razón. Son asquerosos", publicó la cantante irlandesa el martes en su nueva cuenta de Twitter.

El presidente estadounidense Donald Trump, también ha recibido cierta crítica por parte de la artista de 51 años.

En un primer tuit en el que O´Connor ha criticado a la administración de la red social y su política de bloquear discursos de odio, ha acusado al neoyorquino de arrojar "la inmundicia satánica" en su país.

Más adelante, la intérprete de Nothing compares 2U, ha rechazado la idea de que "los pobres estadounidenses son víctimas de Trump" y ha alentado a la población local a sacarlo de la Casa Blanca.

"Ustedes lo contrataron, así que ustedes deben despedirlo, de lo contrario, son cómplices", escribió la irlandesa el mismo día que se celebraban las elecciones legislativas en el país norteamericano.

Conocida por su postura crítica frente a la Iglesia Católica, O´Connor también ha hablado sobre el papel de la violencia en religiones como el Islam, el judaísmo y el cristianismo.

"Ya no se habla más de violencia antigua en el Q'ran como en el Tanukh, la Biblia o el maldito Mahabharata. Todo es igual de irrelevante en nuestros tiempo", opinó la irlandesa. "¿Cómo puede ser que los llamados teólogos cristianos y judíos (los teólogos cristianos que son ateos y satánicos en la práctica, aunque no lo saben), nunca hablan de la destrucción de las cabezas de bebés de sus enemigos en las rocas?", agregó.

La estrella pop, que triunfó en los años 80 y 90, se mostró consciente de que sus declaraciones podían levantar polémica, de acuerdo a elpais.com.

"Si es de 'locos' el que me importe, entonces con toda razón denme un azote y llámenme pirada".

O'Connor sufre un trastorno bipolar diagnosticado en 2003 y ha acostumbrado a su público al exceso y la sorpresa, siempre a través de las redes sociales. En septiembre de 2017 declaró que lo que más le gustaba de su madre era que estuviera muerta. En agosto de ese mismo año, publicó una serie de mensajes suicidas y puso en alerta a sus fans. No era la primera vez que lo hacía. En 2016, la policía de Dublín tuvo que acudir a su domicilio después de ser alertada por otras publicaciones en las que la cantante decía que se iba a provocar una sobredosis, "porque es la única forma de que se me respete”, escribió entonces.

La policía la encontró en buen estado y la dejó en manos de los médicos. No se supo si lo de la sobredosis fue cierto o se lo inventó para llamar la atención en un acto fruto de su bipolaridad.

Ese mismo año hubo otro anuncio de suicidio en redes sociales acompañado de la desaparición de la cantante. Fue el tercero, ya que se supo que en 2011 tuvo lugar un primer aviso a través de Twitter con la pertinente intervención de las autoridades; de hecho, en 2015, sufrió una sobredosis de pastillas y fue encontrada en un hotel de Dublín donde intentaba quitarse la vida.

En 2015 se sometió a una histerectomía, una operación en la que le extrajeron el útero y los ovarios. Durante su ingreso escribió mensajes alertando de que un presunto acosador la iba a violar. Al mismo tiempo, la cantante anunciaba que en el hospital la tenían vigilada por si se quitaba la vida.