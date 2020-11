No quisiera estar en los zapatos de El Químico Benítez, expresó González Sánchez ante decisión del carnaval

Desde el Congreso del Estado, Mario Rafael González Sánchez y Victoria Sánchez Peña, consideraron esta una decisión importante, por lo que esperan conocer la respuesta del INE ante el llamado del alcalde para resolver si se hace el evento por medio de una consulta ciudadana

América Armenta

En espera de saber si la máxima fiesta de Mazatlán, el carnaval, se llevará a cabo en el 2021 y si el INE apoyará en una consulta ciudadana para ello, desde la tribuna del Congreso se expuso por parte del diputado del Partido del Trabajo, Mario Rafael González Sánchez, y Victoria Sánchez Peña, de Morena, que no es una decisión fácil, pero que esperan se informe a la brevedad.

De acuerdo con el legislador mazatleco, en este momento con una decisión tan importante, es difícil estar en los zapatos del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, más por la importancia del evento para la ciudadanía.

“Esperando que se dé la información correcta sobre si va haber o no va a haber esta fiesta tan importante que cada año tenemos los mazatlecos y los sinaloenses, pero no me gustaría estar en los zapatos de nuestro amigo, Químico Benítez Torres, por tomar una decisión tan fuerte y tan importante, porque en primer lugar, todos los mazatlecos están esperando que exista un ingreso”, comentó González Sánchez.

La derrama que representan esos días tanto para los restaurantes, para los comerciantes, los hoteleros y en general, abundó el diputado, lo esperan después de la emergencia sanitaria que no les ha permitido tener los mismos ingresos este año, con la finalidad de evitar contagios de Covid-19, que originó la pandemia.

El legislador enfatizó que Sinaloa está rodeado de estados con alto número de contagios, por lo que tampoco se puede bajar la guardia, lo que consideró que hace aún más importante y difícil la decisión que queda en manos del Presidente municipal de Mazatlán.

“Los contagios en Durango, Coahuila, Zacatecas, San Luis y Monterrey han alcanzado puntos sumamente peligrosos y que regresamos nuevamente a tener a un Durango que no tiene la capacidad para poder controlar la pandemia y que no tiene ni tampoco médicos, enfermeros, afanadores o policías que le den abasto a esta situación tan peligrosa que es para nosotros el coronavirus”, comentó.

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia en el Congreso, Sinaloa está en el número 21 de los estados que han controlado la pandemia de una forma correcta, pero la mayoría de los visitantes vienen de fuera y podría darse un rebrote.

“Qué difícil situación para el presidente que está en turno, cualquiera de nosotros estaríamos pensando qué decisión tomar, en lo particular yo estoy completamente expectativo para la decisión que va a tomar el presidente municipal Guillermo Benítez Torres”, reiteró.

La consulta popular planteada por el alcalde, para ver si la ciudadanía quiere tener o no carnaval, está en espera de respuesta de saber si el INE apoyará, siendo un evento en el que se reciben 600 mil personas, resaltó el diputado, no es una decisión cualquiera, más cuando Veracruz y Río de Janeiro cancelaron estos eventos.

Mientras que la diputada Sánchez Peña, expuso el plebiscito mediante el cual el Ayuntamiento de Mazatlán pidió apoyo al INE para realizar el evento, justificando la importancia que les representa.

“El carnaval de Mazatlán es la máxima fiesta del pueblo, el cual tiene una trascendencia nacional e internacional cuyo atractivo va más allá de una simple demostración multisensorial de culturas, ya que una festividad de esta naturaleza impulsa y reactiva la economía de diversos sectores productivos de la sociedad, ya que el referido evento es una enorme potencial de las industrias creativas”, dictó la legisladora.

De acuerdo con la morenista, este evento que se realizará si la ciudadanía de Mazatlán así lo decide, en el 2019 ascendió a una derrama a 500 millones de pesos.

“De ese tamaño es la importancia que tiene el carnaval de Mazatlán, entonces es una decisión que va a tomar el INE para ver si el carnaval de Mazatlán se realiza y bajo qué condiciones se va a realizar”, concluyó.