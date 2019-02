No quitará Estrada Ferreiro el Tianguis del libro de la plazuela Rosales, pero sí disminuiría espacio

El Alcalde comentó que para él es importante la lectura y cultura en Culiacán, es por ello que verán qué acciones pueden tomar para que el tianguis del libro permanezca

Antonio Olazábal

Jesús Estrada Ferreiro no tiene contemplado retirar el Tianguis del Libro ubicado en la Plazuela Rosales, ya que es de suma importancia la lectura y la cultura en Culiacán, aunque sí podría disminuir su espacio.

Luego de que trabajadores de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Culiacán notificaron a los vendedores de libros de la Plazuela Rosales que los removerían, los encargados del tianguis externaron su inconformidad con esta posible medida, sin embargo el Alcalde negó que tenga intención desalojarlos de la plazuela.

"Nadie tiene un permiso para estar en esos lugares, yo creo que específicamente esos, los vendedores de libros, pudiéramos otorgarles un servicio, pero limitado a un espacio, y a un diseño de un local para que expendan sus libros, no podemos usar toda la plazuela como mercado", comentó.

"No reubicar, yo buscaría, o lo que yo propondría, es que dejáramos un espacio a quien vende libros, porque finalmente los libros son cultura, y es bueno tenerlos...sólo hay que reducir el espacio de ellos, darles menos espacio", agregó.

Estrada Ferreiro invitó a los encargados del tianguis a comunicarse con él para llegar a posibles acuerdos.

"Se supone que ellos deben de ir a hablar conmigo porque son los afectados y yo no sabía que estaban siendo afectados en este momento...que vengan y los atiendo", afirmó.

El Presidente Municipal añadió que él no tenía conocimiento de esta medida por parte de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de culiacán, de haberlo sabido, no hubiera dado la instrucción de que los quitaran del lugar.

"Si me hubieran avisado a donde iban a ir, les hubiera dicho 'espérate, no vayan todavía, díganles que vengan a platicar o yo voy con ellos'...te juro que no sabía, pero ahorita ya lo sé, el que venga a platicar conmigo lo atiendo, y posiblemente lleguemos a un acuerdo", aseguró.