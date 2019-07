No reducir diputados sería ir en contra de la ciudadanía, afirma Gobernador

Quirino Ordaz Coppel asegura que nadie está hablando de revertir la reforma que impulsó en 2017 para disminuir espacios en el Congreso y los cabildos de Sinaloa, sino de aplazar su aplicación hasta 2024 en el Legislativo

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Buscar una contrarreforma a la iniciativa que impulsó en 2017 y que no se pueda reducir el número de diputados en el Congreso del Estado sería ir en contra de lo que piensa, siente y quiere la ciudadanía, le mandó decir el Gobernador Quirino Ordaz Coppel a los actuales legisladores.

El jefe del Ejecutivo estatal aclaró que lo que él sabe y ha leído de los medios es que nadie está hablando de tumbar la reforma, sino de aplazarla hasta 2024 en el caso de la reducción de 40 a 30 diputados locales.

“Lo que estoy viendo, escuchando, pero no he visto nada formal es que se posponga para 2024 el tema, no hablan de echarla abajo”, dijo.

“Yo creo que todo mundo está a favor de que haya menos diputados. Ya hay menos regidores, esa fue una demanda de la ciudadanía, lo que hay que ver son las implicaciones en términos de costos, del tiempo que falta, del INE, en fin”.

Ordaz Coppel manifestó que lo importante es que se aplique dicha iniciativa y que eso sea una realidad.

-¿Aunque tarde?

-Cuando sea, pero que se aplique y que se aplique bien, por eso nadie habla de cancelarla, porque sería ir contra lo que siente, piensa y quiere la ciudadanía.

Subrayó que lo que se tiene que considerar es que la redistritación la tiene que hacer el INE y lleva tiempo.

Lo que importa, recalcó, es que esto siga para adelante y no cancelándose ni echando para atrás esa reforma, porque sería ir contra el sentimiento de la sociedad.