No sabemos quÃ© tanto afectarÃ¡ a Andy Ruiz los meses de celebridad: Mauricio SulaimÃ¡n

CIUDAD DE MÉXICO._ El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, aseguró este viernes que el mexicano Andy Ruiz tendrá una ventaja psicológica en su combate del 7 de diciembre contra el británico Anthony Joshua, pero está por ver si los meses de celebridad no lo afectarán.

“No sabemos qué tanto afectará a Andy Ruiz los meses de celebridad, pasó mucho tiempo en eventos públicos desde que ganó el título mundial, la vida cambió y para asumir eso se requiere madurez. Va a ser una pelea complicada en la que Andy tendrá ventaja psicológica porque lo noqueó”, aseguró Sulaimán en entrevista a EFE.

Im ready, are you? Retweet this and let me know if you’re with me for the rematch December 7 only on @DAZN_USA 🥊 #ClashOnTheDunes pic.twitter.com/k0XB4G3MM4