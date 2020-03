No sabíamos lo del paro del lunes 9, la verdad, no me creyeron: AMLO

Se mandó la instrucción de que se detuviera la distribución a partir del lunes, porque no se quiere caer en ninguna provocación de nada, sentó

Carlos Álvarez

06/03/2020 | 11:42 AM

Foto: noroeste.com

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este viernes que que se pospuso la distribución de cachitos para el sorteo del equivalente del valor del avión presidencial TP-01 "José María Morelos y Pavón", para no coincidir con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y del Paro Nacional de Mujeres #UnDíaSinNosotras. Durante la conferencia de prensa matutina que se llevó a cabo en San Luis Potosí, se le cuestionó al mandatario nacional, que desde este jueves ya se estaban vendiendo los cachitos de la Lotería Nacional en diversos puntos de la Ciudad de México. El titular del Poder Ejecutivo Federal respondió que la instrucción es de qué se detengan la distribución, y que la misma arrancará el próximo martes 10 de marzo. "No sabíamos lo del lunes, la verdad, no me creyeron algunos, pero yo no digo mentiras y ya se inicia la distribución, se mandó la instrucción de que se detuviera la distribución a partir del lunes, porque no queremos caer en ninguna provocación de nada, están los conservadores muy enojados con nosotros, saben porqué, porque se acabó la robadera arriba", indicó el político tabasqueño. López Obrador aseveró que los conservadores están enojados porque ya no tienen secuestrado el Gobierno y ahora aprovechan para atacar su administración. Sin embargo, el presidente destacó que existen las benditas redes sociales, porque “en algunos medios convencionales nos atacan un día sí y el otro también, pero son las libertades". ”Ya que pase la manifestación del domingo, del lunes, empiezan a distribuirse [los cachitos], insistió el presidente, quien encabezó la reunión del gabinete de seguridad y la conferencia de prensa en la 12 Zona Militar de San Luis Potosí. "Yo me considero humanista, porque también debemos pensar, yo creo que eso fue lo que produjo la confusión, que además es muy bueno porque esto permite el debate y estos temas se tienen que debatir con libertad, la Cuarta Transformación es un despertar de las conciencias, entonces yo considero que lo fundamental es el humanismo, ese es mi punto de vista", abundó el político tabasqueño. "En el caso de nuestro país considero que el principal problema que enfrentábamos era la corrupción, que por la corrupción se produjo una monstruosa desigualdad económica y social, aquí la desigualdad y la pobreza. En México no se produjo solo por la explotación, por la acumulación de capital", aseveró. Asimismo, el mandatario nacional reiteró que espera que en las manifestaciones y marchas de mujeres de los próximos domingo 8 y lunes 9 de marzo, no haya violencia. El pasado 4 de marzo, López Obrador se retractó e informó que la venta de los “cachitos” o boletos del sorteo del equivalente del valor del avión presidencial TP-01 “José María Morelos y Pavón”, se hará el martes o miércoles 10 u 11 de este mismo mes, y no el lunes 9, fecha que coincide con el día del Paro Nacional #UnDíaSinNosotras, y que el presidente dijo no consideró. “Fíjense cómo nos confunden, yo ni me di cuenta, ni tenía en mente que el lunes era lo del día 9, del paro que se promueve del movimiento feminista, y por eso dije aquí que pues se empezarían a distribuir los boletos”, afirmó López Obrador durante su conferencia de prensa matutina. El mandatario nacional mencionó que el lunes 9 de marzo se distribuirán los “cachitos” en cuatro estados, aunque el martes 10 de este mismo mes se hará de forma general en el país, para “no hacer enojar a los conservadores”, quienes están muy “irritados”. El titular del Poder Ejcutivo Federal señaló que después de su anuncio, en las diversas redes sociales un grupo “ligado a un partido político”, se manifestó en su contra, y fueron “hasta groseras”. El político tabasqueño indicó que no se puede caer en ninguna provocación, pero advirtió que los conservadores están enojados por los cambios que realiza su Gobierno. El presidente de la República manifestó que en su Gobierno se ha dado más espacios para las mujeres, no por concesión, sino por el avance del movimiento feminista. López Obrador pidió a sus opositores no confundirlo, porque su Gobierno está dedicado a lograr la paz y resolver los problemas que están desde los sexenios de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. El martes 3 de marzo, el colectivo feminista veracruzano Brujas del Mar, criticó que el presidente López anunciara que el próximo lunes 9 de marzo iniciará la venta de los “cachitos” o boletos del sorteo del equivalente del valor del avión presidencial TP-01 “José María Morelos y Pavón”, fecha que coincide con el día del Paro Nacional #UnDíaSinNosotras. “El presidente de México hoy anuncia que la venta de cachitos para la rifa del avión presidencial iniciará el #9M, día del paro nacional de mujeres. El gobierno más feminista que ha tenido México, yeah right”, ironizó en su cuenta de la red social Twitter la organización no gubernamental, que convocó a que ninguna mujer realice actividades laborales o sociales el próximo 9 de marzo. #Andrés Manuel López Obrador

#Protesta de mujeres

